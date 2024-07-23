Revelan nuevos detalles del asesinato del padre y hermano del ‘tiktoker’ Luis Ángel Robelo

Video Famoso cantante y 'tiktoker' transmite en vivo muerte de su papá y hermano: así mostró la tragedia

El pasado sábado 20 de julio, el ‘tiktoker’ Luis Ángel Robelo reveló el asesinato de su padre y hermano en las inmediaciones de su residencia, en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Posteriormente, la Fiscalía del Estado de Jalisco indicó en un comunicado que el ataque ocurrió “a las 17:00 horas” en el domicilio, donde se presentaron “detonaciones de arma de fuego”.

La dependencia, además, aseveró que “los hombres con aparentes heridas” fueron revisados por paramédicos, quienes “confirmaron que ya no contaban con vida”.

Este 22 de julio, el creador de contenido se pronunció acerca de lo ocurrido: “Jamás pensamos pasar por este dolor tan grande y mirar a nuestra madre destrozada”.

Nuevos detalles del asesinato del padre y hermano de Luis Ángel Robelo

A días del suceso, las autoridades dieron a conocer pormenores del homicidio del papá y hermano de Luis Ángel Robelo, basándose en sus investigaciones.

“La información que tenemos es que, por lo menos, participan tres personas aparantemente de sexo masculino”, dijo sobre la agresión Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal del estado, según Milenio.

El funcionario aseguró que los presuntos atacantes, de quienes no desveló si conocen las identidades, tenían todos “armas largas de grueso calibre”.

“Los indicios que se aseguraron se están procesando con el Instituto para identificar la balística y si pudieran tener relación con algún otro evento”, sentenció.

Además, señaló que posiblemente, debido al modo de operar en este atentado, se trataría de un delito cometido por alguna célula del crimen organizado.

“Por la manera en cómo se actúa por parte de los causantes, entre sujetos que ingresan al lugar en donde estaban las víctimas, todos con armas largas”, aclaró.

“Y, bueno, la agresión es de forma directa, llegan, incluso, se observan con alguna especie de chaleco táctico, entonces trae todos los indicios y los datos”, agregó.

Méndez Ruiz puntualizó que los familiares de Robelo ya están realizando los trámites correspondientes en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que se les entreguen los cuerpos.

Igualmente, apuntó que están documentando “la mayor” evidencia posible en el sitio de los hechos y que los allegados a los difuntos han estado ayudando.

“Es bien importante toda la información que nos puedan proporcionar por mínima que parezca porque eso va orientando también al Ministerio Público a que pueda ir agotando las líneas que se presenten”, explicó, de acuerdo con El Occidental.

¿Hay un “amigo” de Luis Ángel Robelo secuestrado?

Durante el ‘live’ en Instagram que realizó para contar acerca del asesinato de su papá y hermano, Luis Ángel Robelo dio a entender que habría ocurrido la privación de la libertad de un individuo.

“¡Se llevaron a mi amigo!”, gritó en el ‘en vivo’, pero sin ahondar en más especificaciones de su acusación, como de quién estaba hablando.

Al respecto, Luis Joaquín Méndez Ruiz mencionó que no cuentan con elementos que sustenten que otro individuo haya sido sustraído.