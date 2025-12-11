Muertes de famosos Muere querido actor a los 50 años tras terminar la transmisión de su programa Gaspar Valverde, famoso comediante, actor y cantante uruguayo, sufrió un incidente de salud en su hogar, tras terminar la transmisión de 'Fuera de Lugar'.



Gaspar Valverde, querido actor y humorista uruguayo recordado por 'De igual a igual', murió a los 50 años el 8 de diciembre, tras estar en terapia intensiva luego de sufrir un derrame cerebral en su hogar derivado de un aneurisma.

El jueves 4 de diciembre, el artista sufrió una descompensación en su domicilio tras salir del aire de su programa en 'streaming' 'Fuera de Lugar', estaba acompañado por su amigo y compañero Claudio Sánchez.

Valverde fue trasladado de urgencia al Sanatorio Americano de Montevideo, donde se le diagnosticó un aneurisma cerebral, que provocó una hemorragia subaracnoidea, según reportó el medio uruguayo Pantallazo.

Tras el rápido deterioro de su salud, el actor fue declarado con "muerte cerebral" y su familia cumplió su útima voluntad de donar sus órganos.

Gaspar estuvo casado con la actriz Karina Vignola desde 2011 hasta 2022, cuando anunciaron su ruptura, y durante su matrimonio procrearon dos hijas: Luana, de 16 años, y Alina, de 14.

Vignola agradeció a través de las redes sociales por el cariño y apoyo recibido durante este difícil momento y aseguró que su ex "se fue en paz y amando profundamente a sus hijas".

Gaspar Valverde. Imagen Gaspar Valverde/Instagram

¿Quién era Gaspar Valverde?

El actor dejó un legado de casi tres décadas en el mundo del entretenimiento de Uruguay.

Inició su carrera en el teatro infantil en 1995 y después incursionó en la televisión en programas como 'Maxi Animados' y 'De igual a igual' junto a Omar Gutiérrez en Canal 4.

También fue vocalista de la banda Planeta Urbano y fue muy conocido en el ambiente del stand-up, consolidando su versatilidad artística.