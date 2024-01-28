Lucero no se queda callada y responde a quienes dicen que "a fuerza tiene que tener un novio"
Lucero cuestionó de manera directa a quienes le "inventan" parejas o novios ahora que ha vuelto a la soltería. En los últimos meses se le ha vinculado con José Ron y se ha especulado que podría reconciliarse con su exesposo Manuel Mijares o con su exnovio Michel Kuri.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Lucero no se quedó de brazos cruzados ante las recientes especulaciones sobre su vida amorosa y mandó un mensaje a quienes le "inventan" novios.
En los últimos meses se ha especulado sobre un supuesto romance con José Ron, con quien protagonizó El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX.
También se ha hablado de supuestas reconciliaciones con su exesposo, Manuel Mijares, y con su exnovio Michel Kuri.
Tras esta ola de rumores, 'La Novia de América' parece decir 'basta'.
Lucero y el contundente mensaje sobre su vida amorosa
La actriz utilizó X, antes Twitter, para dejar clara su postura ante lo que se dice sobre su vida sentimental ahora que está de nuevo soltera.
"¿A fuerza tengo que tener novio en mi vida?", cuestionó la noche del pasado jueves 25 de enero.
"¿Por qué cuando no tengo pareja inventan lo que sea en todo momento acerca de 'mi vida amorosa' nada más porque sí? Pregunta seria", agregó.
"Dile a esta gente que se vaya a una ching…", le contestó una seguidora.
Lucero respondió con el emoticono de una carita riéndose hasta las lágrimas, además de otros dos que tenían que ver con la petición de felicitación de cumpleaños que también le solicitó la misma fan.
El supuesto romance con José Ron
El actor ha negado ya en varias ocasiones que tenga un supuesto romance con la cantante de 54 años.
Ella también ha insistido en lo mismo: " Con José hay una amistad tan bonita, es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado", aseguró a mediados de noviembre pasado.
"Pero nada más allá de una amistad", zanjó sobre el tema.
Los dos regresaron a la soltería en el 2023. En abril de ese año se reportó que José Ron había terminado con Luciana Sismondi y luego él lo confirmó a principios de noviembre.
Mientras tanto, Lucero anunció su separación de Michel Kuri en julio pasado después de estar en pareja durante 11 años.
Las supuestas reconciliaciones con sus ex
A raíz del regreso a la soltería, también se ha dicho que supuestamente Lucero y su exesposo Manuel Mijares buscarían una reconciliación tras el divorcio de 2011.
"No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos", dijo la cantante a Despierta América a mediados de julio pasado.
El padre de sus dos hijos también ha negado los rumores: " No es el momento (de una reconciliación)", contestó Mijares a mediados de agosto de 2023.
También se ha hablado de que Lucero retomaría el romance que tenía con el empresario Michel Kuri. A la fecha eso no ha sucedido.