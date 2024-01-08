Lucero

Lucero no se queda callada y responde a quien le dice que "ya se le nota la edad"

Lucero se defendió de quien la señaló por su aspecto físico y edad y dejó en claro lo orgullosa que se siente de sus "arrugas".

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Lucero paró en seco al 'hater' que le dijo que "ya se le nota la edad": así respondió a las críticas

Lucero no se quedó de brazos cruzados cuando una persona la criticó en Instagram con un comentario que tuvo que ver con la edad de la cantante.

Lucero contesta a críticas

La estrella de El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, recibió en Instagram un duro mensaje por parte de una usuaria de esa red social.

Fue a partir de una publicación que la artista hizo y en la que dicha persona la señaló por su aspecto.

"En la IDEM. Ahora sí se te nota de plano la edad. No hubieras fruncido los labios. El cuello uff. Ya ahora sí se te ve", aseguró la seguidora.

Lucero no tardó en defenderse: " ¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo", le contestó en un mensaje que ha sido recuperado por varios medios y en redes sociales desde el pasado fin de semana.

" Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más", prosiguió.

"Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella", finalizó.

Así se defendió Lucero de las críticas por su edad.
Así se defendió Lucero de las críticas por su edad.
Imagen Lucero/Instagram y Mezcalent


Lucero suele contestar a sus fans a través de redes sociales, pero en escasas ocasiones lo hace en situaciones que pueden generar polémica.

Varios fans de la artista apoyaron su comentario a través de la opción 'me gusta' y hubo quienes agregaron más mensajes respaldando su respuesta.

Lucero descarta cirugías

Lucero se ha mostrado orgullosa del paso de los años y a finales de agosto de 2019 habló con franqueza sobre ello.

"A mí me gusta más verme natural. Y siempre lo digo, tengo arrugas, es normal", dijo en declaraciones publicadas en ese entonces por el diario Reforma.

"Creo que a los 50 años no existe ni una sola persona que no tenga arrugas, a menos que sea por un exceso de bótox, pero tampoco se ve bonito, a mi gusto personal", declaró.

"Espero llegar a más años sin tener que realizarme ninguna cirugía. No sé si más adelante cambie de opinión. Me siento bien como me veo", aseguró.

