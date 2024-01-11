Lucero pone así un alto a las "humillaciones" contra ella y sus hijos tras ser criticada por su "edad"

Video Lucero paró en seco al 'hater' que le dijo que "ya se le nota la edad": así respondió a las críticas

Lucero fijó una postura definitiva ante las críticas a las que recientemente ha sido objeto en redes sociales.

Esta semana fue noticia la manera en que ella contestó a una usuaria de Instagram que la criticó por su aspecto físico.

"En la IDEM. Ahora sí se te nota de plano la edad. No hubieras fruncido los labios. El cuello uff. Ya ahora sí se te ve", aseguró la seguidora.

Lucero se defendió: " ¿Se me nota que tengo 53? Espero que sí porque son los que tengo", le contestó.

"Las arrugas son inminentes. Las manchas y la flacidez llegan con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 años o más", prosiguió.

" Que nunca tengas arrugas, ni nada que se te vea mal y siempre bella", finalizó.

Lucero y su postura ante las críticas

Luego de la difusión de este mensaje, poco habitual en ella, la protagonista de El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, dejó claro cómo pone un alto a los ataques que no solo van hacia ella sino hasta para su familia.

"El odio, la crueldad no es amable para nadie, a nadie le gusta", dijo en declaraciones publicadas por el diario mexicano El Universal este jueves 11 de enero.

"No es agradable leer comentarios malos míos, ni de mis hijos (Lucerito y José Manuel), ni de Manuel Mijares, que es el papá de mis hijos. Para nadie es cómodo", admitió.

"Lo que hacemos ante estas ofensas, humillaciones, es que se te resbale, hay que pensar que esa gente no tiene nada mejor que hacer. No tendrá una vida normal y se mete a atacar", agregó.

"De ahí hay que partir: ¿quién está diciendo eso de mí? Ni sabemos. Por eso Lucerito tiene esa mentalidad de decir: 'No me importa lo que digan de mí'", advirtió.

'La Novia de América', quien no suele meterse en polémicas por los mensajes que recibe por parte de algunos de sus fans, destacó que ahora se viven otros tiempos en los que se está sujeto a más escarnio público.

"No venía nadie a decírtelo en tu cara, nadie se atrevía a decirte: 'Cantas horrible, tienes un pésimo físico'", comentó.

"Entonces (antes) era más difícil que te enteraras de esta crueldad o estas críticas o este 'hate' (odio) que está tan de moda, porque ahora se hace a través de las redes, del anonimato y nadie te reclama", lamentó.