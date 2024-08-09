Lucerito Mijares confiesa que Eduardo Capetillo Jr. la “intimidó” al conocerlo: “Súper sangrón”

Video Eduardo Capetillo Jr. sale en defensa de Lucerito Mijares ante burlas sobre su físico

Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. se han convertido en uno de los dúos favoritos del público mexicano tras su participación en el programa Juego de Voces.

La convivencia que en el ‘show’ ellos demostraron tener ha llevado a sus admiradores a especular que se había dado entre ellos un romance, lo que ya ambos negaron.

“No (hay relación), somos muy amigos, muy muy amigos”, afirmó el cantante en entrevista para el canal de YouTube ‘¡A las vivas!’, el 21 de mayo.

Actualmente no son pareja, pero los jóvenes artistas se mantienen cercanos, tanto que inclusive ya colaboraron en la música.

Este 9 de agosto, ellos lanzaron su canción ‘Vas a decir que sí’, una cumbia norteña cuya letra narra una posible incipiente historia de amor.

Lucerito Mijares confiesa que Eduardo Capetillo Jr. la “intimidó”

Precisamente debido al estreno de su tema con Eduardo Capetillo Jr., Lucerito Mijares hizo una confesión acerca de lo que pensó cuando lo conoció.

“La verdad creí que era mala onda, pero ahora somos ‘best friends’. Lo quiero y admiro muchísimo”, aseguró en entrevista para Hola! México, publicada hoy viernes.

“Al principio me intimidó un poco con su guapura y pensé: ‘Va a ser súper sangrón’, pero no fue así, me sorprendió”, admitió.

Por su parte, el compositor de 29 años compartió la opinión que tuvo de la actriz, de 19, tras empezar a vincularse con ella.

“Es pura luz. Es una niña talentosa, simpática con un alma bonita. Yo le digo que tiene un alma de niño, no por la edad, sino por la bondad que se nota en ella”, contó.

Además de sus seguidores, los respectivos padres de ‘Lalo’ y Lucerito también reaccionaron al ‘shippeo’ que protagonizan.

“Mis papás lo tomaron como broma”, detalló la estrella sobre Lucero y Manuel Mijares, “se rieron mucho porque ellos saben que somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Hasta jugamos con ello”.

“Nuestros papás se conocen de toda la vida”, destacó el actor, “porque tenemos una amistad muy bonita y claro que existe la química porque nos llevamos muy bien”.

Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. destacan las virtudes del otro

Al hablar el uno del otro, Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo resaltaron las cualidades positivas que reconocen mutuamente.

“‘Lalo’ tiene muchísimas, pero una de ellas es que es muy educado. Es un niño muy respetuoso y entrega mucho cariño y amor a su trabajo haciéndolo con respeto increíble”, sentenció ella.