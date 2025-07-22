Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”

Video Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'

Lucerito Mijares se sinceró sobre los beneficios y complicaciones que tiene por el hecho de ser hija de dos figuras en el espectáculo mexicano: Lucero y Manuel Mijares.

La joven de 20 años reconoció que una de las ventajas de que sus padres sean famosos es que desde siempre ha tenido la aceptación de algunos admiradores suyos.

“O sea, por ejemplo, a mí me han dado como este escalón”, dijo durante una entrevista con Maxine Woodside para su programa ‘Todo para la Mujer”.

“Las personas que conocen a mis papás pues obviamente casi casi desde que nací pues ya me conocían, entonces tengo este grupito que va siguiendo las cositas que hago y creo que eso ha funcionado”, explicó.

Lucerito Mijares reconoce el lado negativo de ser hija de Lucero y Mijares

Abordando el lado contrario, Lucerito Mijares aceptó que hay un cierto agobio en el hecho de ser retoño de Lucero y Mijares.

“Luego, también a veces, puedes tener como esta carga de tener como el nombre de estos grandes artistas, en mi caso dos”, expresó.

La cantante compartió que el reto es “tratar de poner en alto y hacer más grandes de lo que ya son” los nombres de sus progenitores, lo que “implica mucho trabajo” y “hacer tus cosas por tu parte”.

“No me pesan porque… como que los he aprendido, desde muy chiquita, a querer mucho mis nombres”, aseveró al respecto.

Sin embargo, la también actriz destapó que por ser descendiente de la expareja hay quienes la buscan para sacar provecho.

“En la escuela, que nada más te buscan por: ‘Oye, ¿tú papá puede cantar en mi boda?’. Por conveniencia, que a veces es como, ‘ah’”, relató.

Aún, pese a esas situaciones, quien fuera estrella de Juego de Voces aseguró que está contenta con formar parte del medio.

“Ya he aprendido a querer mucho esta carrera en general, la música me fascina y también mis papás me han enseñado muchísimo, han sido mis mejores maestros”, comentó.

Lucerito Mijares se ha defendido de las críticas

En más de una ocasión, Lucerito Mijares se ha defendido tras ser señalada como ‘nepo baby’ por ser hija de Lucero y Mijares.