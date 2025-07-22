Lucero Mijares

Lucerito Mijares revela que la buscan por ser hija de Lucero y Mijares: “Por conveniencia”

La joven artista reveló que hay gente que únicamente se le acerca para tratar de obtener algún beneficio. Ella reconoció que hay cierta “carga” en llevar los nombres de sus padres.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'

Lucerito Mijares se sinceró sobre los beneficios y complicaciones que tiene por el hecho de ser hija de dos figuras en el espectáculo mexicano: Lucero y Manuel Mijares.

La joven de 20 años reconoció que una de las ventajas de que sus padres sean famosos es que desde siempre ha tenido la aceptación de algunos admiradores suyos.

PUBLICIDAD

“O sea, por ejemplo, a mí me han dado como este escalón”, dijo durante una entrevista con Maxine Woodside para su programa ‘Todo para la Mujer”.

“Las personas que conocen a mis papás pues obviamente casi casi desde que nací pues ya me conocían, entonces tengo este grupito que va siguiendo las cositas que hago y creo que eso ha funcionado”, explicó.

Más sobre Lucero Mijares

Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito
2 mins

Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito

Univision Famosos
Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'
0:59

Lucerito Mijares responde a críticas y señalamientos por ser una 'nepo baby'

Univision Famosos
“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería
1:08

“¿Por qué me pegas?”: la reacción de Lucerito Mijares cuando su mamá evita que diga una grosería

Univision Famosos
¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión
2 mins

¿Lucero ya quiere que ser abuela a sus 55 años?: hace inesperada confesión

Univision Famosos
Lucerito Mijares se convierte en madrina de hija de Angélica Vale: esto sucedió
2 mins

Lucerito Mijares se convierte en madrina de hija de Angélica Vale: esto sucedió

Univision Famosos
Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?
2 mins

Lucero explica por qué su hijo José Manuel prefiere estar "al margen", ¿apoya su decisión?

Univision Famosos
Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”
1:12

Lucero y Mijares se dan un ‘beso’ frente a su hija y así reacciona: “¡Qué asco!”

Univision Famosos
Lucero defiende a su hija luego de crítica de famosa cantante contra los “‘nepo babies’”
1:18

Lucero defiende a su hija luego de crítica de famosa cantante contra los “‘nepo babies’”

Univision Famosos
Lucerito Mijares usa ropa y zapatos de su papá: ¡los luce muy bien!
1:21

Lucerito Mijares usa ropa y zapatos de su papá: ¡los luce muy bien!

Univision Famosos
Lucero habla de los “celos” de Mijares por la cercanía de su hija Lucerito con Yahir tras su beso
2 mins

Lucero habla de los “celos” de Mijares por la cercanía de su hija Lucerito con Yahir tras su beso

Univision Famosos

Lucerito Mijares reconoce el lado negativo de ser hija de Lucero y Mijares

Abordando el lado contrario, Lucerito Mijares aceptó que hay un cierto agobio en el hecho de ser retoño de Lucero y Mijares.

“Luego, también a veces, puedes tener como esta carga de tener como el nombre de estos grandes artistas, en mi caso dos”, expresó.

La cantante compartió que el reto es “tratar de poner en alto y hacer más grandes de lo que ya son” los nombres de sus progenitores, lo que “implica mucho trabajo” y “hacer tus cosas por tu parte”.

“No me pesan porque… como que los he aprendido, desde muy chiquita, a querer mucho mis nombres”, aseveró al respecto.

Sin embargo, la también actriz destapó que por ser descendiente de la expareja hay quienes la buscan para sacar provecho.

“En la escuela, que nada más te buscan por: ‘Oye, ¿tú papá puede cantar en mi boda?’. Por conveniencia, que a veces es como, ‘ah’”, relató.

Aún, pese a esas situaciones, quien fuera estrella de Juego de Voces aseguró que está contenta con formar parte del medio.

“Ya he aprendido a querer mucho esta carrera en general, la música me fascina y también mis papás me han enseñado muchísimo, han sido mis mejores maestros”, comentó.

PUBLICIDAD

Lucerito Mijares se ha defendido de las críticas

En más de una ocasión, Lucerito Mijares se ha defendido tras ser señalada como ‘nepo baby’ por ser hija de Lucero y Mijares.

“No, creo que está padre”, enunció en conferencia de prensa, “no quiero que se malinterprete, pero como tener este escoloncito, ¿no?, y que pues los fans de tus papás también como que digan: ‘Ay, la niña, el niño, qué ternura, guau, vamos a ser sus fans…”.

Relacionados:
Lucero MijaresLucero MijaresHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD