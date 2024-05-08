Lucerito Mijares confiesa que Eduardo Capetillo Gaytán es "bien guapo”, ¿por qué no lo invita a salir?

Video Lucero sale en defensa de su hija tras burlas con contundente mensaje: “Pobres de los mediocres”

Desde que se estrenó Juego de Voces, los rumores sobre un posible romance entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Gaytán han mantenido a sus seguidores intrigados.

Aunque en un par de transmisiones en vivo, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares afirmó que solo había amistad entre ellos, recientemente sorprendió con una confesión.

Durante una entrevista con la prensa, la joven cantante admitió que, aunque no hay un romance, encuentra a Eduardo Capetillo Gaytán “muy guapo”.

"Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones, está bien guapo, pero...", declaró entre risas a Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

Los periodistas continuaron insistiendo en la idea de que podría surgir una relación dentro del reality “Juego de Voces”. Sin embargo, Lucerito respondió con firmeza: “No me pela”.

Cuando se le planteó la posibilidad de que ella misma diera el primer paso e invitara a salir al hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, la joven confesó: “Nombre, me da pena”.

Mía Rubín se ofrece a ser cupido entre Lucerito y Eduardo

La hija de Andrea Legarreta, quien también participa en el reality junto a su papá, Erik Rubín, se mostró entusiasmada por desempeñar el papel de “cupido” entre Lucerito y Eduardo.

"Yo no estoy enterada de este supuesto romance, yo de cupido, yo los conecto. La verdad es que como familia hemos conectado bien padre, ya si ellos quieren que surja algo más, pues yo tampoco me cierro, yo también ahí de cupido, yo sería muy feliz de ser la madrina. Al final que hagan lo que quieran", ofertó frente a su compañera.