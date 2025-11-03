José Ron sufre la muerte de su “niña” a los 8 años: Lucerito Mijares reacciona

Video José Ron está de luto: muere su abuela y comparte emotivo video junto a ella

José Ron dio a conocer la muerte de su “niña”, su amada perrita Kiara, quien apenas en agosto llegó a los 8 años de vida.

Fue por medio de Instagram que el actor compartió un video, que recopila varios de sus momentos juntos, y le dedicó unas palabras de despedida.

“Kiara, mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalito del cielo… Qué bonito fue nuestro amor”, escribió.

“Gracias por ocho años de amor puro, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme… Nuestra conexión era única”, agregó.

El también músico aseveró que ama “más de lo que las palabras pueden decir” a la canina, a la que adoptó en 2017.

“Y aunque me duele profundamente tu partida, siempre me quedaré con el amor y la gratitud por haberte tenido en mi vida”, anotó el 31 de octubre.

“Fuiste, eres y siempre serás la princesa de papá. Eras única y siempre serás especial. Tu luz y tu amor seguirá en cada rincón de mi alma”, sentenció.

Ron afirmó que no se dejará “caer” y que el enorme cariño que le tiene a Kiara “será el motor para seguir adelante”.

José Ron dio a conocer la muerte de su perrita, Kiara. Imagen José Ron/Instagram

José Ron rinde tributo a Kiara

En sus historias de la red social, José Ron mostró que, pese a su duelo, cumplió con la presentación que ya tenía programada para su banda, Koktel.

Al respecto, él se sinceró en un ‘post’: “Seguir subiendo al escenario con el alma abierta es una forma de rendirle tributo, porque cada nota, cada palabra, lleva un pedacito de ella”.

“Hay amores que no conocen despedidas, solo transformaciones. Kiara no se fue, solo cambió de lugar: ahora corre entre luz, y se asoma en el silencio cuando tu corazón la nombra”, apuntó.

José Ron honró a su perrita Kiara tras su fallecimiento. Imagen José Ron/Instagram

Lucerito Mijares y otros famosos reaccionan a la muerte de Kiara

Luego de que la José Ron hiciera pública su pérdida, varios de sus allegados reaccionaron a lo sucedido con emotivos mensajes.

Lucerito Mijares, por ejemplo, colgó en su perfil de la plataforma digital una fotografía en la que se le ve con la perrita y comentó: “¡Kiara, cuánto te extrañaremos! ¡Sé muy feliz, como siempre!”.

La actriz Adriana Fonseca hizo lo propio y manifestó sus condolencias al intérprete: “Kiara, muñeca, vuela alto. Te abrazo fuerte, Roncito”.

Angelique Boyer, Marjorie de Sousa, Erika Buenfil, Michelle Renaud, Pepe Gámez, Kimberly Dos Ramos, Sebastián Rulli y Chantal Andere fueron otros de los famosos que lamentaron el fallecimiento.