Lucero reacciona a muerte de la “niña” de José Ron: le dedica emotivas palabras

La actriz compartió unas palabras para el actor, quien se encuentra de luto. Ellos se volvieron cercanos tras trabajar en la exitosa serie El Gallo de Oro.

Por:Dayana Alvino
Video José Ron sufre la muerte de su “niña” y la despide con promesa: “Siempre serás la princesa de papá”

Lucero reaccionó a la reciente muerte de la “niña” de José Ron, su querida perrita Kiara, quien llevaba más de ocho años a su lado.

El actor dio a conocer vía Instagram el fallecimiento de su “princesa”, como también la llamaba cariñosamente, el pasado 31 de octubre.

“Tu luz y tu amor seguirá en cada rincón de mi alma”, indicó él en una dedicatoria de despedida para su “compañera incondicional”.

Lucero reacciona a la muerte de Kiara y le dedica mensaje a José Ron

Recurriendo a la sección de comentarios del ‘post’ que hizo José Ron, Lucero compartió una afectuosa misiva.

“Tristeza en el corazón de todos quienes conocimos a Kiara. Ella, la cosita más hermosa, sólo le faltaba hablar y no le hacía falta”, escribió.

La actriz, quien trabajó con el artista en la serie El Gallo de Oro, que puedes ver aquí en ViX, habló incluso del vínculo que existía entre él y la perrita.

“Ese amor que se han tenido los dos es algo que no se explica con palabras”, aseveró la intérprete de ‘Tácticas de guerra’.

Antes de terminar su mensaje, ella aprovechó para dirigirse al músico: “Siento tanto tu pérdida, Josecito querido, sabes que siempre fuiste el mejor papá que Kiara pudo tener. Abrazo tu alma, fuerza para ti”.

Hasta el momento, José Ron no le ha respondido a Lucero. Él ha estado activo en la plataforma digital ‘reposteando’ las condolencias de sus amistades.

Él incluso compartió una fotografía que Lucerito Mijares subió en sus propias Historias de la plataforma y en la que aparece con Kiara.

“¡Kiara, cuánto te extrañaremos! ¡Sé muy feliz, como siempre!”, anotó encima de la postal la hija de Lucero y Mijares.

Lucero y José Ron llegaron a ser relacionados sentimentalmente

En 2023, José Ron y Lucero comenzaron a ser relacionados sentimentalmente debido a que se les veía unidos mientras filmaban El Gallo de Oro.

A principios de 2024, luego de que ambos negaran tener un romance, el tapatío reconoció que entre él y ‘La novia de América’ había ‘chispa’.

“Lo lindo es que esta química [que tenemos] sí traspasa la pantalla”, dijo en declaraciones mostradas en el canal de YouTube ‘Tony Stars TV’.

Imagen José Ron/Instagram
