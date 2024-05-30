Biby Gaytán y Eduardo Capetillo dicen si les gustaría tener a Lucerito Mijares como nuera

Video Biby Gaytán no disimula su aprobación para que Lucerito Mijares se convierta en su nuera: “¡Ojalá!”

La química que lograron Eduardo Capetillo Gaytán y Lucerito Mijares en Juego de Voces hizo que se especulara sobre una relación entre ellos. Aunque ambos han asegurado que solo son grandes amigos, ahora Biby Gaytán y Eduardo Capetillo revelaron si les gustaría tener a la hija de Lucero y Manuel Mijares como nuera.

El exintegrante de Timbiriche sostuvo que si bien no son “metiches” en las relaciones de sus hijos, está seguro que el único vínculo que une a Eduardo Capetillo Jr. con Lucero Mijares es el de una amistad.

“Nosotros no somos metiches para nada. Les damos libertad absoluta a nuestros hijos, no nos metemos en nada. Lo que yo te puedo decir que vi con Eduardo y Lucerito fue una amistad entrañable. Son dos amores de escuincles los dos y la verdad es que son amigos, es un amor muy bonito de cuates”, declaró a Edén Dorantes este 30 de mayo.

A Biby Gaytán le encantaría Lucero Mijares como nuera

Por su parte, Biby Gaytán confesó que le encantaría que Lucero Mijares fuera parte de su familia. Incluso, hasta compartió las razones por las que apoyaría que tuviera una relación con su hijo mayor.

“¡Ay, claro (que me encantaría como nuera)! ¡Ojalá! ¿Quién no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa y divertida?”, dijo la actriz al mismo tiempo en que Eduardo Capetillo asentía con la cabeza.

“Es un amor de niña… Con esos papás tan tipazos”, agregó el intérprete de 54 años, quien segundos después se enteró por los reporteros que su hijo mayor había regresado a la soltería.

Están listos para ser abuelos

Finalmente, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confesaron que, aunque están listos para ser abuelos, no tienen prisa.