Eduardo Capetillo

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo dicen si les gustaría tener a Lucerito Mijares como nuera

La actriz se deshizo en halagos por la hija de Lucero y Mijares, mientras que el exintegrante de Timbiriche habló del “amor” que hay entre los jóvenes que han sido relacionados sentimentalmente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Biby Gaytán no disimula su aprobación para que Lucerito Mijares se convierta en su nuera: “¡Ojalá!” 

La química que lograron Eduardo Capetillo Gaytán y Lucerito Mijares en Juego de Voces hizo que se especulara sobre una relación entre ellos. Aunque ambos han asegurado que solo son grandes amigos, ahora Biby Gaytán y Eduardo Capetillo revelaron si les gustaría tener a la hija de Lucero y Manuel Mijares como nuera.

El exintegrante de Timbiriche sostuvo que si bien no son “metiches” en las relaciones de sus hijos, está seguro que el único vínculo que une a Eduardo Capetillo Jr. con Lucero Mijares es el de una amistad.

PUBLICIDAD

Más sobre Eduardo Capetillo

Ale Capetillo muestra el lujoso regalo que le dio Biby Gaytán cuando abandonó su hogar
0:58

Ale Capetillo muestra el lujoso regalo que le dio Biby Gaytán cuando abandonó su hogar

Univision Famosos
“Horrorosa”: mamá de Biby Gaytán tiene inesperada reacción al escuchar canción de Lalo Capetillo Jr
2 mins

“Horrorosa”: mamá de Biby Gaytán tiene inesperada reacción al escuchar canción de Lalo Capetillo Jr

Univision Famosos
Biby Gaytán se presume sonriente con Eduardo Capetillo tras rumores de separación
2 mins

Biby Gaytán se presume sonriente con Eduardo Capetillo tras rumores de separación

Univision Famosos
Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo
0:58

Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela
1:00

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres
2 mins

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres

Univision Famosos
¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a punto del divorcio?: reportan que “ya no estarían viviendo juntos”
1 mins

¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a punto del divorcio?: reportan que “ya no estarían viviendo juntos”

Univision Famosos
'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'
2 mins

'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'

Univision Famosos
El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida
2 mins

El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida

Univision Famosos
Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer
0:46

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer

Univision Famosos

“Nosotros no somos metiches para nada. Les damos libertad absoluta a nuestros hijos, no nos metemos en nada. Lo que yo te puedo decir que vi con Eduardo y Lucerito fue una amistad entrañable. Son dos amores de escuincles los dos y la verdad es que son amigos, es un amor muy bonito de cuates”, declaró a Edén Dorantes este 30 de mayo.

A Biby Gaytán le encantaría Lucero Mijares como nuera

Por su parte, Biby Gaytán confesó que le encantaría que Lucero Mijares fuera parte de su familia. Incluso, hasta compartió las razones por las que apoyaría que tuviera una relación con su hijo mayor.

“¡Ay, claro (que me encantaría como nuera)! ¡Ojalá! ¿Quién no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa y divertida?”, dijo la actriz al mismo tiempo en que Eduardo Capetillo asentía con la cabeza.

“Es un amor de niña… Con esos papás tan tipazos”, agregó el intérprete de 54 años, quien segundos después se enteró por los reporteros que su hijo mayor había regresado a la soltería.

Están listos para ser abuelos

Finalmente, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confesaron que, aunque están listos para ser abuelos, no tienen prisa.

“Yo soy niñerísima, ¿se nota? Tengo 5 hijos… Pero ‘matrimonio y mortaja, del cielo baja’ y los hijos también llegan cuando tienen que llegar, porque yo voy a ser la abuela, pero quienes los van a criar son los papás, así que ellos decidan”, dijo la actriz de 52 años, a lo que el intérprete de ‘La mujer que no soñé’ agregó: “Nosotros los vamos a malcriar”.

Relacionados:
Eduardo CapetilloEduardo Capetillo Jr.Biby GaytánLucero MijaresFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD