Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la quieren como novia de su hijo: Lucerito Mijares reacciona

Video Biby Gaytán no disimula su aprobación para que Lucerito Mijares se convierta en su nuera: “¡Ojalá!”

Lucero Mijares reaccionó al hecho de que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confesaron que les gustaría mucho que fuera la novia de su primogénito, Eduardo Capetillo Jr.

Fue el pasado 30 de mayo cuando la famosa pareja admitió que serían felices de tener a la hija de Lucero y Manuel Mijares como nuevo miembro de su familia.

“¡Ay, claro (que me encantaría como nuera)! ¡Ojalá! ¿Quién no quisiera una nuera tan hermosa, talentosa y divertida?”, dijo Biby, mientras su esposo asentía con la cabeza, en entrevista con Eden Dorantes.

¿Qué opina Lucerito Mijares de lo afirmado por Biby Gaytán y Eduardo Capetillo?

A días de que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo brindaran sus declaraciones, Lucerito Mijares finalmente reaccionó a su aprobación.

“Los vi, me morí. Los amo, de verdad, son unos tipazos”, dijo ante medios de comunicación como Despierta América este 5 de junio.

La joven actriz aseveró que está “muy agradecida” con la intérprete de ‘Mucha mujer para ti’ por la excelente manera en la que la ha tratado.

Con el sentido del humor que la caracteriza, ella afirmó que está abierta a que el amor entre en su vida, e hizo una invitación a Eduardo Jr.

“Lalito, si quieres llegar, estás bienvenido”, indicó. “Ahora sí que cada quien sus cosas. Él y yo somos muy buenos amigos, y ojalá esto siga por mucho tiempo más”.

Eduardo Capetillo revela planes con Lucerito Mijares

El 4 de junio, Eduardo Capetillo Jr. estuvo como invitado en el programa radiofónico de Yordi Rosado y ahí se expresó positivamente de Lucerito Mijares.

“Te sientas con ella a platicar 10 minutos y te vas a doblar de la risa. Es talentosa. Abre la boca para cantar y dices ‘¿qué está pasando?’. Es inteligente, superlinda, guapa. Es una niñaza”, mencionó.

Además, desveló que ya grabó un tema con ella, la cual lanzarán próximamente: “Ya la mandamos a producir”.

Al respecto, la artista expresó a la prensa: “Va a ser un ‘hitazo’, y no porque yo la vaya a cantar con él, sino porque es una canción muy buena, es como una cumbia norteña”.