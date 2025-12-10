Lucero Mijares Lucero y Mijares se unen para apoyar a su hija Lucerito ante importante momento La expareja está demostrando una vez más que están incondicionalmente para su retoño, quien tuvo una grabación muy especial.



Lucero y Mijares nuevamente están demostrando que son uno mismo cuando se trata de apoyar a sus hijos, José Manuel y Lucerito.

En esta ocasión, la expareja demostró ser un frente unido por el bien de su retoño menor, quien acaba de vivir un gran momento profesional.

Lucero y Mijares se unen para apoyar a Lucerito

En sus redes sociales, tanto Lucero como Mijares publicaron una serie de fotografías en las que se puede ver a Lucerito al interior de la Basílica de Santa María de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Los cantantes dieron a conocer que la artista de 20 años participó en ‘Las Mañanitas a Santa María de Guadalupe’, programa especial de TelevisaUnivision.

A lo largo de los años, los también actores han formado parte del elenco que interpreta diversas canciones a ‘La Morenita del Tepeyac’ el 12 de diciembre, fecha en la que se conmemora su aparición a San Juan Diego.

Este año, ‘La Beba’, como le dicen cariñosamente, igual se unió a la lista de estrellas que honrarán a ‘La Patrona de México’.

“No olviden acompañar a mi nena, Lucerito, a cantarle las mañanitas a nuestra Morenita este jueves 11 de diciembre, a las 11 p.m. por Las Estrellas”, escribió Mijares en su ‘post’.

Mijares compartió este mensaje en apoyo a su hija Lucerito. Imagen Mijares/Instagram

Por su parte, Lucero indicó que tanto ella como su hija estarán cantándole a la Virgen de Guadalupe “con mucho amor y devoción”.

Esta no es la primera vez que la exparticipante de Juego de Voces entona para ‘La Guadalupana’ y el público la ha recibido siempre con halagos.

Lucero también le demostró a su hija Lucerito que la está apoyando. Imagen Lucero/Facebook

Lucero revela por qué le canta a la Virgen de Guadalupe

En entrevista con la plataforma Hallow, Lucero se sinceró acerca de la razón por la que gusta de cantarte a la Virgen de Guadalupe.

“Aunque no he vivido en carne propia un milagro, su presencia en mi vida es una demostración de fe”, manifestó.

“Que yo pueda estar con la gente que amo y con mi hija, es un milagro constante que nos ha traído muchas bendiciones”, agregó.