Eduardo Capetillo Jr.

“Vas a decir que sí”: Eduardo Capetillo Jr. sorprende con advertencia a Lucerito Mijares

‘Lalo’ hace una ‘proposición’ a la joven cantante, con quien previamente se le ha vinculado sentimentalmente. La hija de Lucero ya reconoció que el intérprete le parece “muy guapo”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Eduardo Capetillo Jr. sale en defensa de Lucerito Mijares ante burlas sobre su físico

Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. levantaron sospechas de que podría darse entre ellos más que una amistad gracias a su participación en el programa Juego de Voces.

La joven cantante de 19 años inclusive confirmó que el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo le parece atractivo, aunque negó un romance.

PUBLICIDAD

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones, está bien guapo”, declaró entre risas a la reportera Berenice Ortiz en mayo.

Por su parte, el intérprete de ‘Fallaste corazón’ indicó al respecto, en entrevista para ‘¡A las vivas!’: “A ‘Luci’ la adoro, es una niña bien linda, es un ser de luz y con un talento”.

Él igualmente puntualizó que entre ellos no existía un idilio, pese a que recientemente regresó a la soltería.

Más sobre Eduardo Capetillo Jr.

Eduardo Capetillo Jr. se le declara a Lucerito Mijares en pleno concierto: esto pasó
1:00

Eduardo Capetillo Jr. se le declara a Lucerito Mijares en pleno concierto: esto pasó

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán reacciona al controversial cambio de ‘look’ de la actriz: “Me va a matar”
2 mins

Hijo de Biby Gaytán reacciona al controversial cambio de ‘look’ de la actriz: “Me va a matar”

Univision Famosos
Actriz de Vencer el Pasado revela por qué terminó su romance con hijo de Biby Gaytán
2 mins

Actriz de Vencer el Pasado revela por qué terminó su romance con hijo de Biby Gaytán

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela
1:00

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres
2 mins

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres

Univision Famosos
El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida
2 mins

El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida

Univision Famosos
Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casan en romántica boda religiosa: los detalles
3 mins

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry se casan en romántica boda religiosa: los detalles

Univision Famosos
La preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: los looks, tacos, música, baile y más
2 mins

La preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: los looks, tacos, música, baile y más

Univision Famosos
Biby Gaytán no sigue a su hija ‘Ale’ tras su boda y a sus otros dos hijos sí: ¿qué está pasando?
1:25

Biby Gaytán no sigue a su hija ‘Ale’ tras su boda y a sus otros dos hijos sí: ¿qué está pasando?

Univision Famosos
'Ale’ Capetillo comparte nuevas imágenes de su “íntima” boda en España a la que sus papás no fueron
1:32

'Ale’ Capetillo comparte nuevas imágenes de su “íntima” boda en España a la que sus papás no fueron

Univision Famosos

Eduardo Capetillo Jr. le dice a Lucerito Mijares: “Vas a decir que sí”

A semanas de haber aclarado su situación sentimental, Eduardo Capetillo Jr. sorprendió, este 4 de agosto, al decirle a Lucerito Mijares: “Vas a decir que sí”.

Se trata de una frase que está incluida en la colaboración, del mismo nombre, que estrenarán en una fecha cercana.

La tarde de este martes, ellos lanzaron un adelanto del tema y del video que lo acompañará, esto por medio de sus cuentas de Instagram.

En la letra de la copla, ‘Lalo’, como lo llaman cariñosamente, entona: “Vas a decir que sí, que sí, que sí, que tú eres para mí y yo para ti”.

“La vida es una sola, ven a mí, deja que te convenza”, continúa él al ritmo de la música y mientras baila una coreografía.

En respuesta, el retoño de Lucero y Manuel Mijares afirma: “Voy a decir que no, que no, que no, los hombres como tú son mal amor”.

“No me des un besito, por favor, que pierdo la cabeza”, agrega la protagonista de la exitosa puesta en escena ‘El Mago’.

@lalocapetillog

Les dejamos un adelanto de la nueva rolita que se viene "Vas a decir que si" para superar domingo de bajon jajaj

♬ sonido original - Lalo Capetillo

Papás de Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares reaccionan a su canción

El avance de ‘Vas a decir que sí’ emocionó no solamente a los fanáticos de Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares, sino también a sus padres.

PUBLICIDAD

Lucero, por su parte, escribió en la sección de comentarios del ‘post’: “¡Estoy amando! (…) ¿Nuevo ‘trend’ de TikTok? ¡Nuevo éxito del verano, mi favorita! ¡Son lo máximo!”.

Biby Gaytán aseveró que ya está “esperando” la canción y Eduardo Capetillo puntualizó: “Están lo máximo! ¡Nuevo hitazo musical!”.

Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares lanzarán su primera colaboración.
Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares lanzarán su primera colaboración.
Imagen Eduardo Capetillo Jr./Instagram
Relacionados:
Eduardo Capetillo Jr.Lucero MijaresParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD