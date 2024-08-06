“Vas a decir que sí”: Eduardo Capetillo Jr. sorprende con advertencia a Lucerito Mijares

Video Eduardo Capetillo Jr. sale en defensa de Lucerito Mijares ante burlas sobre su físico

Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. levantaron sospechas de que podría darse entre ellos más que una amistad gracias a su participación en el programa Juego de Voces.

La joven cantante de 19 años inclusive confirmó que el hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo le parece atractivo, aunque negó un romance.

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones, está bien guapo”, declaró entre risas a la reportera Berenice Ortiz en mayo.

Por su parte, el intérprete de ‘Fallaste corazón’ indicó al respecto, en entrevista para ‘¡A las vivas!’: “A ‘Luci’ la adoro, es una niña bien linda, es un ser de luz y con un talento”.

Él igualmente puntualizó que entre ellos no existía un idilio, pese a que recientemente regresó a la soltería.

Eduardo Capetillo Jr. le dice a Lucerito Mijares: “Vas a decir que sí”

A semanas de haber aclarado su situación sentimental, Eduardo Capetillo Jr. sorprendió, este 4 de agosto, al decirle a Lucerito Mijares: “Vas a decir que sí”.

Se trata de una frase que está incluida en la colaboración, del mismo nombre, que estrenarán en una fecha cercana.

La tarde de este martes, ellos lanzaron un adelanto del tema y del video que lo acompañará, esto por medio de sus cuentas de Instagram.

En la letra de la copla, ‘Lalo’, como lo llaman cariñosamente, entona: “Vas a decir que sí, que sí, que sí, que tú eres para mí y yo para ti”.

“La vida es una sola, ven a mí, deja que te convenza”, continúa él al ritmo de la música y mientras baila una coreografía.

En respuesta, el retoño de Lucero y Manuel Mijares afirma: “Voy a decir que no, que no, que no, los hombres como tú son mal amor”.

“No me des un besito, por favor, que pierdo la cabeza”, agrega la protagonista de la exitosa puesta en escena ‘El Mago’.

@lalocapetillog Les dejamos un adelanto de la nueva rolita que se viene "Vas a decir que si" para superar domingo de bajon jajaj ♬ sonido original - Lalo Capetillo

Papás de Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares reaccionan a su canción

El avance de ‘Vas a decir que sí’ emocionó no solamente a los fanáticos de Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares, sino también a sus padres.

Lucero, por su parte, escribió en la sección de comentarios del ‘post’: “¡Estoy amando! (…) ¿Nuevo ‘trend’ de TikTok? ¡Nuevo éxito del verano, mi favorita! ¡Son lo máximo!”.

Biby Gaytán aseveró que ya está “esperando” la canción y Eduardo Capetillo puntualizó: “Están lo máximo! ¡Nuevo hitazo musical!”.