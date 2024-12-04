Liam Payne

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Roger Nores, quien es investigado por presuntamente "abandonar" al cantante, declaró que el hotel no cumplió con las normas estipuladas por la ley de contar con un médico las 24 horas dentro de las instalaciones.

Video Amigo de Liam Payne y dos empleados del hotel fueron imputados por la fiscalía: avances del caso

Roger Nores, amigo de Liam Payne que está siendo investigado por la policía argentina por supuestamente "abandonar" al cantante antes de su muerte, declaró que el hotel tiene mucha responsabilidad en el deceso del artista.

Los abogados de Nores presentaron documentos en donde se argumenta que él sería inocente de lo que se le imputa y es el staff del Hotel CasaSur el que debería ser investigado.

Según los documentos a los que TMZ tuvo acceso, Roger señala que el hotel "no tenía un médico disponible las 24 horas", así como lo dictamina la ley.

También, argumenta que CasaSur "no proveyó de manera efectiva la seguridad de Liam", pues señala que el gerente de operaciones tenía conocimiento de que el exintegrante de One Direction "estaba borracho y drogado", por lo cual se debió contar con un doctor en las instalaciones.

"Una persona mundialmente famosa se encontraba internada con evidentes síntomas de estar atravesando una crisis provocada por la ingesta de medicamentos en ese preciso momento, y allí ni siquiera hicieron el esfuerzo de suplir su omisión legal de contar con un médico las 24 horas", narra Roger Nores en su declaración.

El amigo del cantante también señala que el personal del lugar sabía que Liam estaba de fiesta desde hace tres días y aclara que él no lo dejó solo, pues habría sido el gerente del hotel quien lo llevó a su habitación antes del incidente.

Roger detalla que Liam tenía un sombrero y un bolso al momento de caer del balcón, lo que comprobaría que estaba intentado "escapar del hotel".

TMZ informó que el juez tomará en cuenta las declaraciones de Roger Nores y se hará una investigación al respecto.

