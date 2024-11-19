Revelan detalles del funeral de Liam Payne: su mánager no sería “bienvenido”

Video Amigo de Liam Payne y dos empleados del hotel fueron imputados por la fiscalía: avances del caso

Liam Payne será despedido con honores a más de un mes de su trágica muerte en Argentina. El funeral del cantante se realizará la tarde de este miércoles 20 de noviembre en los Homes Counties, condados del Este y Sudeste que rodean a Londres pero que no forman parte de la capital, informó The Sun.

De acuerdo con el sitio británico, la ceremonia será cerrada al público y únicamente contará con la presencia de su familia, amigos más cercanos, su exnovia Kate Cassidy y los cuatro exintegrantes de One Direction: Louis Tomlinson, Nial Horan, Zayn Malik y Harry Styles.

“El funeral de Liam se llevará a cabo mañana por la tarde en el condado de Home. Su familia ha hecho todo lo posible para organizar el servicio perfecto y darle la despedida que se merece”, reveló una fuente al medio.

“Puede que Liam haya sido una superestrella mundial, pero para Geoff y Karen siempre será su pequeño. Será un día increíblemente difícil”, puntualizó.

Mánager de Liam Payne no sería “bienvenido” su funeral

The Sun reporta que Roger Nores, mánager argentino de Liam Payne, sería el gran ausente en el funeral del cantante, ya que habría estado involucrado en su muerte y no sería “bienvenido” por su familia.

“La familia de Liam quiere que su funeral se desarrolle sin problemas y en este momento las opiniones están divididas cuando se trata de Roger. Es cierto que él y Liam tenían un vínculo, pero nunca ha sido popular en el círculo más amplio de Liam”, expresó una fuente al medio el 18 de noviembre.

“Mucha gente ni siquiera sabía que Liam y Roger se habían reencontrado hasta su fatídico viaje a Argentina el mes pasado. Debido a la investigación en curso en Argentina, no es bienvenido al servicio de esta semana”, puntualizó.

La muerte de Liam Payne

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa" tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba.

Tras el fallecimiento del cantante británico, tres personas fueron acusadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, de Argentina, por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.

Entre los imputados se encuentra Rogelio ‘Roger’ Nores, un empleado del hotel CasaSur y “un proveedor de estupefacientes”.