Liam Payne

Revelan detalles del funeral de Liam Payne: su mánager no sería “bienvenido”

El cantante será enterrado este miércoles 20 de noviembre en los Home Counties. Se prevé que los exintegrantes de One Direction estén presentes en el último adiós de Liam Payne.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Amigo de Liam Payne y dos empleados del hotel fueron imputados por la fiscalía: avances del caso

Liam Payne será despedido con honores a más de un mes de su trágica muerte en Argentina. El funeral del cantante se realizará la tarde de este miércoles 20 de noviembre en los Homes Counties, condados del Este y Sudeste que rodean a Londres pero que no forman parte de la capital, informó The Sun.

De acuerdo con el sitio británico, la ceremonia será cerrada al público y únicamente contará con la presencia de su familia, amigos más cercanos, su exnovia Kate Cassidy y los cuatro exintegrantes de One Direction: Louis Tomlinson, Nial Horan, Zayn Malik y Harry Styles.

PUBLICIDAD

“El funeral de Liam se llevará a cabo mañana por la tarde en el condado de Home. Su familia ha hecho todo lo posible para organizar el servicio perfecto y darle la despedida que se merece”, reveló una fuente al medio.

“Puede que Liam haya sido una superestrella mundial, pero para Geoff y Karen siempre será su pequeño. Será un día increíblemente difícil”, puntualizó.

Más sobre Liam Payne

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante
1 mins

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

Univision Famosos
Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más
2 mins

Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más

Univision Famosos
Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”
3 mins

Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte
2 mins

Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida
2 mins

Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida

Univision Famosos
Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa
2 mins

Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa

Univision Famosos
Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión
3 mins

Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión

Univision Famosos
Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte
2 mins

Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte

Univision Famosos
Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor
1 mins

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Univision Famosos
Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte
2 mins

Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte

Univision Famosos

Mánager de Liam Payne no sería “bienvenido” su funeral

The Sun reporta que Roger Nores, mánager argentino de Liam Payne, sería el gran ausente en el funeral del cantante, ya que habría estado involucrado en su muerte y no sería “bienvenido” por su familia.

“La familia de Liam quiere que su funeral se desarrolle sin problemas y en este momento las opiniones están divididas cuando se trata de Roger. Es cierto que él y Liam tenían un vínculo, pero nunca ha sido popular en el círculo más amplio de Liam”, expresó una fuente al medio el 18 de noviembre.

“Mucha gente ni siquiera sabía que Liam y Roger se habían reencontrado hasta su fatídico viaje a Argentina el mes pasado. Debido a la investigación en curso en Argentina, no es bienvenido al servicio de esta semana”, puntualizó.

La muerte de Liam Payne

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa" tras caer desde el tercer piso del hotel en el que se hospedaba.

PUBLICIDAD

Tras el fallecimiento del cantante británico, tres personas fueron acusadas por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional, de Argentina, por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.

Entre los imputados se encuentra Rogelio ‘Roger’ Nores, un empleado del hotel CasaSur y “un proveedor de estupefacientes”.

Video Cuerpo de Liam Payne y su padre por fin parten desde Argentina hacia Londres: video
Relacionados:
Liam PayneMuertes de famososFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD