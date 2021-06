Kim Kardashian descubrió que no era feliz con Kanye West cuando sintió envidia de su hermana Khloé

'Keeping Up With the Kardashians' se estrenó en 2007, momento en el que la producción no tenía presupuesto para peinadoras y maquillistas, según publicó la revista Variety, que definió al exitoso reality show como un producto que "reinventó la cultura pop y cambió la definición de la palabra celebridad". Veinte temporadas y más de una década después, las cosas con el cabello y el maquillaje de las Kardashian evidentemente han cambiado.