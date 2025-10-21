¿Hija de Kim Kardashian se tatúa el rostro a los 12 años?: así se deja ver

Video La hija mayor de Kim Kardashian cambió de look y ahora luce igualita a ella

North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, sorprendió al aparecer en redes sociales con el rostro tatuado, a sus 12 años.

La adolescente publicó en su cuenta de TikTok, que comparte con su famosa madre, una serie de videos y fotografías en las que se le puede ver con una estrella y su nombre escrito, en letra cursiva, a cada lado de la cara.

Además de esas ‘marcas’, ella igualmente mostró que tenía una mándala en color café a lo largo de su mano y brazo.

¿North West se tatuó el rostro?

Aunque en redes sociales surgió la duda de si, a su corta edad, en realidad North West se tatuó la cara, en la descripción que ella colocó en las instantáneas y clips dejó claro que todo sería temporal.

“Piercings y tatuajes falsos para toda la vida”, apuntó la joven, sin ahondar en cuánto tiempo llevaría las tintas.

Actualmente, los comentarios en las publicaciones de la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, están desactivados.

North West se dejó ver con 'tatuajes' en el rostro. Imagen North West/TikTok

Kim Kardashian defiende a su hija

La semana pasada, Kim Kardashian salió en defensa de North, quien ha sido criticada por sus elecciones de moda.

La estrella de televisión aseguró que, pese a que para su retoño ha sido complicado crecer bajo el ojo público, le gusta experimentar con su estilo.

“Es muy difícil e interesante porque todos los niños llevan la misma ropa”, indicó en su participación en ‘Call her daddy’.

“Pero, luego mi hija intenta ponérsela y yo digo: ‘Vale, no volveremos a ponernos eso nunca más’. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo”, agregó.