North West

¿Hija de Kim Kardashian se tatúa el rostro a los 12 años?: así se deja ver

North West apareció en redes sociales con un ‘look’ que causó dudas. En las últimas semanas, ella ha sido criticada por su manera de vestir a su corta edad.

Video La hija mayor de Kim Kardashian cambió de look y ahora luce igualita a ella

North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, sorprendió al aparecer en redes sociales con el rostro tatuado, a sus 12 años.

La adolescente publicó en su cuenta de TikTok, que comparte con su famosa madre, una serie de videos y fotografías en las que se le puede ver con una estrella y su nombre escrito, en letra cursiva, a cada lado de la cara.

Además de esas ‘marcas’, ella igualmente mostró que tenía una mándala en color café a lo largo de su mano y brazo.

¿North West se tatuó el rostro?

Aunque en redes sociales surgió la duda de si, a su corta edad, en realidad North West se tatuó la cara, en la descripción que ella colocó en las instantáneas y clips dejó claro que todo sería temporal.

“Piercings y tatuajes falsos para toda la vida”, apuntó la joven, sin ahondar en cuánto tiempo llevaría las tintas.
Actualmente, los comentarios en las publicaciones de la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, están desactivados.

North West se dejó ver con 'tatuajes' en el rostro.
Kim Kardashian defiende a su hija

La semana pasada, Kim Kardashian salió en defensa de North, quien ha sido criticada por sus elecciones de moda.

La estrella de televisión aseguró que, pese a que para su retoño ha sido complicado crecer bajo el ojo público, le gusta experimentar con su estilo.

“Es muy difícil e interesante porque todos los niños llevan la misma ropa”, indicó en su participación en ‘Call her daddy’.

“Pero, luego mi hija intenta ponérsela y yo digo: ‘Vale, no volveremos a ponernos eso nunca más’. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo”, agregó.

Recientemente, la empresaria fue señalada por permitir que North vistiera un corsé negro con una minifalda.

