Kim Kardashian

Kim Kardashian llora al ser diagnosticada con padecimiento en el cerebro: culpa a Kanye West

La estrella del reality 'The Kardashians' se sometió a una tomografía cerebral y recibió un diagnóstico que no esperaba. Esto pasó.

Univision picture
Por:Univision
Video Kim Kardashian lanza polémicas tangas con vello íntimo: esto debes pagar si quieres una

La estrella de reality Kim Kardashian recibió la impactante noticia de un diagnóstico médico preocupante durante un escaneo cerebral de rutina y no dudó en culpar a su exmarido, el rapero Kanye West.

En el estreno de la séptima temporada de ‘The Kardashians’ de Hulu, el jueves pasado, la fundadora de Skims se sometió a una resonancia magnética (MRI) de rutina. Los médicos descubrieron un aneurisma "pequeño"
Los aneurismas cerebrales son abultamientos o “dilataciones que ocurren en puntos débiles a lo largo de la circulación arterial dentro del cerebro”, según el National Library of Medicine.

PUBLICIDAD

Más sobre Kim Kardashian

¿Hija de Kim Kardashian se tatúa el rostro a los 12 años?: así se deja ver
1 mins

¿Hija de Kim Kardashian se tatúa el rostro a los 12 años?: así se deja ver

Univision Famosos
Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala
2 mins

Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala

Univision Famosos
Kim Kardashian lanza polémicas tangas con vello íntimo: esto debes pagar si quieres una
1:06

Kim Kardashian lanza polémicas tangas con vello íntimo: esto debes pagar si quieres una

Univision Famosos
Kim Kardashian lanza tanga con vello íntimo falso: esto debes pagar si quieres una
2 mins

Kim Kardashian lanza tanga con vello íntimo falso: esto debes pagar si quieres una

Univision Famosos
Kris Jenner acusada de cometer error con Photoshop: “¿Tienes seis dedos en los pies?”
2 mins

Kris Jenner acusada de cometer error con Photoshop: “¿Tienes seis dedos en los pies?”

Univision Famosos
Kim Kardashian de luto a días de que su padre perdiera a su amiga en un trágico accidente
2 mins

Kim Kardashian de luto a días de que su padre perdiera a su amiga en un trágico accidente

Univision Famosos
Kim Kardashian se gradúa en leyes después de 6 años y lo hace sin ir a Universidad
1:23

Kim Kardashian se gradúa en leyes después de 6 años y lo hace sin ir a Universidad

Univision Famosos
Kim Kardashian perdona, entre lágrimas, a hombre acusado de robarle millones de dólares en joyas
2 mins

Kim Kardashian perdona, entre lágrimas, a hombre acusado de robarle millones de dólares en joyas

Univision Famosos
Muere "repentinamente" sospechoso del millonario robo a Kim Kardashian en París
2 mins

Muere "repentinamente" sospechoso del millonario robo a Kim Kardashian en París

Univision Famosos
Kim Kardashian se apodera de Times Square con una réplica gigante de ella en bikini
0:56

Kim Kardashian se apodera de Times Square con una réplica gigante de ella en bikini

Univision Famosos

Tras escuchar la noticia, una Kim Kardashian visiblemente emocional y entre lágrimas llamó a su hermana mayor, Kourtney Kardashian. Kourtney reaccionó a la noticia poniendo una mano sobre su corazón y exclamando: “Whoa”.

Kim Kardashian cree que sufrió un aneurisma por sus conflictos con Kanye Wes

t

Después de conocer el diagnóstico, la socialité de 45 años, madre de cuatro hijos, preguntó “por qué diablos” le estaba sucediendo esto. Los médicos le informaron que los aneurismas pueden ser causados por el “estrés”.
Kim Kardashian, quien comparte a sus hijos North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6) con el rapero de “Donda”, cree que su conflictivo divorcio con Kanye West puede ser el culpable de su diagnóstico. La estrella de reality y el rapero de 48 años estuvieron casados desde 2014 hasta 2022.

Kim dice que padeció el síndrome de Estocolmo

La tensión entre los exesposos ha sido pública y constante desde su separación. En el mismo episodio, Kim Kardashian afirmó haber padecido el “síndrome de Estocolmo” durante su relación con el artista de ‘All of the Lights’.

“Siempre sentí que tenía un poco de síndrome de Estocolmo, por lo que siempre me sentí muy mal y siempre lo protegí y siempre quise ayudarlo”, compartió la actriz de ‘American Horror Story’.
Kim, aludiendo a los críticos que le aconsejaban simplemente alejarse de West, enfatizó: “Tenemos cuatro hijos juntos”.

Relacionados:
Kim KardashianFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD