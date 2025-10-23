Kim Kardashian llora al ser diagnosticada con padecimiento en el cerebro: culpa a Kanye West

La estrella de reality Kim Kardashian recibió la impactante noticia de un diagnóstico médico preocupante durante un escaneo cerebral de rutina y no dudó en culpar a su exmarido, el rapero Kanye West.

En el estreno de la séptima temporada de ‘The Kardashians’ de Hulu, el jueves pasado, la fundadora de Skims se sometió a una resonancia magnética (MRI) de rutina. Los médicos descubrieron un aneurisma "pequeño"

Los aneurismas cerebrales son abultamientos o “dilataciones que ocurren en puntos débiles a lo largo de la circulación arterial dentro del cerebro”, según el National Library of Medicine.

PUBLICIDAD

Tras escuchar la noticia, una Kim Kardashian visiblemente emocional y entre lágrimas llamó a su hermana mayor, Kourtney Kardashian. Kourtney reaccionó a la noticia poniendo una mano sobre su corazón y exclamando: “Whoa”.

Kim Kardashian cree que sufrió un aneurisma por sus conflictos con Kanye Wes

t

Después de conocer el diagnóstico, la socialité de 45 años, madre de cuatro hijos, preguntó “por qué diablos” le estaba sucediendo esto. Los médicos le informaron que los aneurismas pueden ser causados por el “estrés”.

Kim Kardashian, quien comparte a sus hijos North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6) con el rapero de “Donda”, cree que su conflictivo divorcio con Kanye West puede ser el culpable de su diagnóstico. La estrella de reality y el rapero de 48 años estuvieron casados desde 2014 hasta 2022.

Kim dice que padeció el síndrome de Estocolmo

La tensión entre los exesposos ha sido pública y constante desde su separación. En el mismo episodio, Kim Kardashian afirmó haber padecido el “síndrome de Estocolmo” durante su relación con el artista de ‘All of the Lights’.