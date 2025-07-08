Kim Kardashian de luto a días de que su padre perdiera a su amiga en un trágico accidente

Video ¿Caitlyn Jenner y Sophia Hutchins eran novias? Así fue su relación a través del tiempo

Kim Kardashian está de luto por la muerte de una de sus mejores amigas de la infancia, Lindsay May Polevsky, a quien cariñosamente llama ‘Lifers’.

La estrella de televisión reveló su dolor a días de que su papá, Caitlyn Jenner, perdiera a su amiga y mánager, Sophia Hutchins, en un trágico accidente.

La empresaria falleció la mañana del miércoles 2 de julio en Malibú, California, luego de que la cuatrimoto en la que viajaba cayera por un barranco tras chocar con otro vehículo.

Kim Kardashian honra a su amiga

Kim Kardashian recordó a Lindsay May Polevsky en un mensaje de redes sociales este 5 de julio a ocho meses de su deceso.

“Era justo tu cumpleaños y sé que nunca te gustó darle mucha importancia, pero feliz cumpleaños celestial, Lindz”, escribió.

“He esperado meses para publicar esto, sobre todo porque no encontraba las palabras adecuadas”, explicó.

La estrella de ‘The Kardashians’ aseveró que “nada” puede capturar lo “vacía” que se siente la charla entre su grupo de amistades sin ‘Lifers’.

“Sé que probablemente pondrías los ojos en blanco si publicara algo, sobre todo porque ni siquiera tenías redes sociales, pero no podía pasar por este viaje al lago sin sentirte en todas partes, y necesitaba compartirlo”, anotó.

Ella acompañó su misiva con varias fotografías, algunas tomadas el año pasado, de viajes y reuniones que hizo con Lindsay y otras cercanas.

“El lago era tu lugar feliz. Te hacía sentir más ligera, más sano… eras tú. Siempre será nuestra tradición favorita de toda la vida porque es donde pasamos tiempo con todos nuestros hijos juntos y tenemos tiempo de verdad juntos sin ruido exterior”, afirmó.

“Sentimos tu ausencia este año en cada atardecer, cada risa, cada momento de tranquilidad. Estoy muy agradecida por todos los recuerdos que creamos”, añadió.

Para concluir, Kim expresó: “Te extrañamos muchísimo, Lindz. Nuestro mundo no es el mismo sin ti. Supongo que por eso me aferro tanto a esta tradición del lago. Siempre tendremos el lago, y en él, siempre tendremos un pedacito de ti”.

De acuerdo con People, Lindsay murió el 2 de noviembre de 2024 “a causa de una rara forma de cáncer”.

Kim Kardashian rindió un homenaje a su difunta amiga, Lindsay May Polevsky. Imagen Kim Kardashian/Instagram

El luto en la familia Kardashian-Jenner

Además de Kim y Caitlyn, Kylie Jenner también perdió a uno de sus mejores amigos recientemente, el estilista Jesús Guerrero.

El experto en cabello pereció el 22 de febrero debido a una “neumonía grave” y la fundadora de Kylie Cosmetics se despidió de él vía Instagram.