Kim Kardashian perdona, entre lágrimas, a hombre acusado de robarle millones de dólares en joyas

Kim Kardashian perdonó a Aomar Ait Khedache, uno de los hombres acusados de robarle millones de dólares en joyas hace casi nueve años.

Este martes 13 de mayo la estrella de televisión testificó en el juicio contra los supuestos responsables del asalto que sufrió el 3 de octubre de 2016 en su ‘suite’ del Hôtel Pourtalès, en París.

Kim Kardashian rompe en llanto ante carta de disculpa

Mientras Kim Kardashian estaba arriba del estrado, se leyó en voz alta una declaración escrita por el imputado Aomar Ait Khedache tras su arresto, en 2017.

En la misiva, el hombre de 69 años, quien ya se ha manifestado culpable, se disculpó con la empresaria, señalando que no lo hacía “con el objetivo de obtener perdón”, según la BBC.

“Lamento el dolor que les causé a ti, a tu marido, a tus hijos y a quienes te quieren. Por supuesto que no se puede deshacer el pasado, pero espero que esta carta te ayude a olvidar el trauma que sufriste por mi culpa”, sentenció.

Mientras el mensaje era leído, la protagonista de ‘The Kardashians’ rompió a llorar, puntualiza el medio antes citado.

Cuando le preguntaron a Kim si quería responder a lo que escuchó, ella pronunció ante los presentes en la sala:

“Obviamente estoy emocionada por ello, esta experiencia cambió mi vida y la de mi familia”, dijo, “pero también lucho por las víctimas que han sufrido crímenes horribles y quieren ser escuchados y comprendidos”.

Dirigiéndose a Aomar, que actualmente es sordo y mudo, añadió: “Agradezco la carta, te perdono por lo que ha ocurrido…”.

“Pero eso no cambia la emoción y los sentimientos y el trauma de la forma en que mi vida ha cambiado para siempre”, sentenció.

Kim Kardashian temía no sobrevivir

Durante su testimonio, Kim Kardashian confesó que temió perder la vida a manos de los delincuentes después de que terminaron su crimen.

