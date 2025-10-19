Kim Kardashian

Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala

Kim Kardashian deslumbró con un look enigmático en la gala del Museo de la Academia este fin de semana. El 'outfit' de la celebridad de los realitys shows desconcertó a muchos y está dando de qué hablar.

Univision picture
Por:Univision
Video Kim Kardashian lanza polémicas tangas con vello íntimo: esto debes pagar si quieres una

Kim Kardashian volvió a acaparar todas las miradas durante la quinta edición de la gala del Museo de la Academia, celebrada este sábado 18 de octubre en Los Ángeles.

La empresaria y fundadora de SKIMS, de 44 años, sorprendió al público con una propuesta de moda audaz y teatral.

El look de Kim Kardashian del que todos hablan

La celebridad apareció en el evento luciendo una mascara color 'nude' que cubría por completo su rostro y cabello, generando un efecto visual impactante.

Este accesorio formaba parte de un conjunto de Alta Costura Otoño 2025 de Maison Margiela, compuesto también por un vestido sin tirantes con corsé, en el mismo tono neutro, y uñas largas a juego.

Kim Kardashian sorprendió con este look durante este fin de semana.
Kim Kardashian sorprendió con este look durante este fin de semana.
Imagen Getty Images

El estilismo se completó con una gargantilla de cristales en capas, joyería en tonos verdes y colgantes en forma de cruz, todos elementos que reforzaban la estética dramática del atuendo firmado por la casa de moda francesa.

A través de Instagram, Kardashian compartió varias imágenes luciendo el conjunto, incluyendo una fotografía del desfile de Maison Margiela donde se presentó originalmente el diseño, como inspiración para sus seguidores.

Kim Kardashian mostró la imagen del look cuando fue presentado originalmente en pasarela (izq.).
Kim Kardashian mostró la imagen del look cuando fue presentado originalmente en pasarela (izq.).
Imagen Kim Kardashian/Instagram


La elección de su atuendo generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos aplaudieron su audacia, mientras que otros se mostraron escépticos ante la propuesta.

Este look recordó inevitablemente al que usó en la Gala del Met de 2021, cuando apareció completamente cubierta con una mascarilla negra como parte de un conjunto de Balenciaga.

El look de este fin de semana recordó al que Kim Kardashian usó en la Met Gala de 2021.
El look de este fin de semana recordó al que Kim Kardashian usó en la Met Gala de 2021.
Imagen Getty Images


Fiel a su estilo transgresor, Kardashian ha demostrado no temerle a los riesgos en la moda.

En agosto pasado, también eligió una pieza de la colección Alta Costura Otoño 2025 de Maison Margiela para asistir a los Premios DVF de Diane von Furstenberg en Italia.

En esa ocasión, optó por un mono gris con mangas tipo capa que rozaban el suelo, acompañado de un body ceñido y pantalones amplios.

Video Kim Kardashian se apodera de Times Square con una réplica gigante de ella en bikini
