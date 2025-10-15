Kim Kardashian lanza tanga con vello íntimo falso: esto debes pagar si quieres una

Video Kim Kardashian se apodera de Times Square con una réplica gigante de ella en bikini

Kim Kardashian ha lanzado el producto más controversial de su marca, SKIMS, hasta ahora: tangas con vello público falso.

Este martes 14 de octubre, la ‘influencer’ presentó la Fux Hair Micro String Thong, una braga que tiene “una mezcla de pelo sintético rizado y liso en doce variaciones de tonos diferentes”, según el sitio web oficial.

Se reveló el inicio de la venta de dicha prenda con un video en Instagram que parodia los concursos de los años 70.

“El arbusto definitivo”, se lee en la descripción del ‘post’, en el cual también se promociona que gracias a esa pieza de ropa “tu alfombra puede ser del color que quieres que sea”.

En una Historia de la red social, Kim les preguntó a sus seguidores, “¿Qué tan graciosos son?”, y reconoció que “esto es una locura”.

Ropa interior con vello íntimo de la marca de Kim Kardashian se vuelve éxito

Luego de que se anunciaran las tangas con vello público de SKIMS, en las plataformas comenzó un debate acerca de si son innovadoras o desagradables.

Sin embargo, eso no afectó a su popularidad pues en cuestión de horas, en el portal de la firma ya no se pueden adquirir ya que fueron un éxito de ventas, con un costo de 32 dólares el par.

En una revisión hecha por Univision Famosos se pudo constatar que actualmente ya no quedan tallas y, de hecho, los interesados deben anotarse en una lista de espera.

De acuerdo con la descripción proporcionada en la página, cada braga “está hecha a mano en una malla elástica supertransparente”, así que podría ser que el ‘stock’ tarde en rellenarse.

Así lucen las Fux Hair Micro String Thong. Imagen SKIMS

Kim Kardashian y sus prendas polémicas

En octubre de 2023, Kim Kardashian puso en el mercado el Ultimate Nipple Push-Up Bra, un sujetador que presenta “un detalle de pezón elevado”.