Reportan que Kate Middleton habría sido "inducida a un coma" e "intubada" tras cirugía

Desde la cadena española Telecinco se revela que supuestamente "algo salió mal" en el postoperatorio de Kate Middleton que habría obligado a los médicos a presuntamente "inducirla a un coma": "Su vida ha corrido mucho peligro", afirman.

Univision
El pasado 17 de enero el palacio de Kensington anunció que la princesa de Gales, Kate Middleton, fue sometida a una cirugía abdominal planificada en Londres.

Aunque no se reveló de manera inmediata el motivo exacto de la operación, se cree que la esposa del príncipe William pasó por el quirófano supuestamente para volver a unir los rectos abdominales que no volvieron a juntarse luego de sus tres embarazos, según reportes de algunos medios como El Mundo de España.

Según la versión oficial, la cirugía fue un éxito y la casa real británica dijo que se esperaba que Middleton permaneciera en el hospital entre 10 y 14 días en observación.

Sin embargo, este domingo 28 de enero se han dado a conocer alarmantes detalles de lo que presuntamente le sucedió a la princesa en dicha cirugía.

Kate Middleton habría entrado supuestamente en “coma”

La periodista Concha Calleja ha revelado información extraoficial sobre el estado de salud de Kate Middleton.

Lo hizo a través del show 'Fiesta' de la cadena española Telecinco en donde aseguró que la princesa supuestamente fue "inducida a un coma" e "intubada".

"Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron. La decisión fue inducirla a un coma. Hubo que intubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien, pero el postoperatorio pues no fue tan bien", detalló la comunicadora.

Según la información dada a conocer en la emisión de este fin de semana, las supuestas "complicaciones hicieron que surgieran momentos de tensión entre el equipo médico por decidir lo que finalmente se decidió: inducirla a un coma".

"Lo que no puedo confirmar es si esto sigue así, si se han esperado a ese proceso de quince días", añadió la periodista.

"Su vida ha corrido mucho peligro", insistió la periodista, "la preocupación en la casa real era palpable. Era salvar la vida y repito: no por la operación".

En una emisión anterior de 'Fiesta', Calleja aseguró que había "hablado con un asistente de la casa real de forma extraoficial" y que le había informado que supuestamente "algo ha salido mal en el posoperatorio".

La casa real británica no emitió comentarios inmediatos tras darse a conocer estas aseveraciones. Medios británicos no hicieron eco inmediato a lo difundido por Telecinco.

En el comunicado que el palacio de Kensington hizo cuando dio a conocer la cirugía de la princesa se enfatizó en que Kate Middleton deseaba que su información médica fuera "privada".

¿De qué fue operada Kate Middleton?

La familia real no ha dado mayores detalles sobre por qué fue intervenida Kate Middleton.

Según Concha Calleja, la esposa del príncipe William fue internada en el hospital desde el pasado "28 de diciembre".

"La verdad de lo que ha pasado, la verdad de por qué la han operado y de qué no la vamos a saber salvo que la recuperación no progrese adecuadamente y entonces sí nos darán la verdad porque lo vamos a ver", añadió la periodista en 'Fiesta'.

La salud de Kate Middleton

No es la primera ocasión en que el estado de salud de Kate Middleton ha sido objeto de preocupación.

En 2012, fue hospitalizada por hiperémesis gravídica, según reseñó la BBC. Se trata de una forma grave de náuseas y vómitos durante el embarazo.

Video El conmovedor video con que el príncipe William y Kate Middleton estrenaron su cuenta de YouTube
