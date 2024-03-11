Kate Middleton

Kate Middleton pide disculpas públicas por editar foto en donde posa junto a sus hijos

La princesa de Gales se hizo responsable del escándalo desatado por su foto por el Día de las Madres.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Qué enfermedad tiene Kate Middleton? El príncipe William podría haber dado una pista

El paradero de Kate Middleton y el motivo de su ingreso al quirófano en enero pasado siguen siendo una incógnita, pues mucho se ha especulado sobre qué es lo que verdaderamente sucede con la princesa de Gales.

Para acabar con los rumores, la esposa del príncipe William reapareció este domingo 10 de marzo con motivo del Día de las Madres en Reino Unido protagonizando una foto junto a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

“Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un feliz día de las madres. C”, escribió Kate Middleton, afirmando que la foto fue tomada por el príncipe de Gales.

En un inicio, la imagen calmó las especulaciones que giraban en torno a Kate Middleton, quien aparecía en su faceta de mamá; sin embargo, a las pocas horas se comenzó a hablar de que la fotografía no era real o que había sido editada por algunos detalles.

La alteración del retrato de la princesa de Gales y sus hijos se dio a la altura de la muñeca izquierda de la princesa Charlotte.

Ante el abuso de Photoshop en la publicación, varias agencias retiraron la imagen de su catálogo, incrementando el escándalo y provocando que a primera hora de este 11 de marzo, Kate Middleton pidiera perdón.

La foto de Kate Middleton causó polémica por su notoria edición.
La foto de Kate Middleton causó polémica por su notoria edición.
Imagen The Royal Family/Instagram


Kate Middleton se declara culpable y pide disculpas

Tras el escándalo desatado, Kate Middleton utilizó sus redes sociales oficiales, Instagram y X (antes Twitter), para tomar completa responsabilidad por la fotografía y se declaró culpable de las alteraciones hechas.

La esposa del príncipe William pidió disculpas públicas y lamentó todos los rumores desatados.

“Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que difundimos ayer. Espero que todo aquel que lo celebrase haya pasado un feliz Día de la Madre”, precisó.

Hasta el momento ningún otro miembro de la realeza británica se ha referido a esta nueva polémica que viven y tampoco se ha revelado si la princesa de Gales retomará sus actividades públicas a finales de marzo como se reveló en enero pasado, cuando dieron a conocer que se sometería a una operación programada.

