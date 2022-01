"No jueguen con mis hijos": Kanye West lanza una seria advertencia a Kim Kardashian y su familia

En 2021 se anunció que Kim Kardashian y Kanye West estarían divorciándose de manera oficial a raíz de diversos problemas.

Ambos ya pasaron la página y se encuentran en relaciones amorosas nuevas; sin embargo para el productor musical, ha sido difícil pasar tiempo con sus hijos, lo cual dejó en claro cuando trató de asistir a la fiesta de su hija menor Chicago y de acuerdo a su testimonio, nadie le daba la dirección.

En semanas pasadas, Kanye había dado detalles sobre lo difícil que es para él no poder entrar a la casa de su ex pareja, porque es detenido por los elementos de seguridad de la misma.

Kanye está dispuesto a hacer todo por sus hijos

En una entrevista para Hollywood Unlocked, el intérprete de 'Praise God', habló sobre diversos aspectos de su vida y uno de ellos, fue sus hijos.

De manera sincera, Kanye reveló la razón de comprar la casa que se encuentra enfrente de la de su ex Kim y lo dispuesto que está para seguir siendo el padre de sus cuatro hijos: North, Chicago, Saint y Psalm West.

"Mi consuelo es ver a mis hijos y tener un horario sólido. Por eso incluso tengo la casa. Lo han hecho público en los medios de comunicación como si hubiera algo malo en que yo tuviera una casa cerca de mis hijos. No hay nada con mi carrera, con este rap, con estos medios, con nada de eso, que me vaya a alejar de mis hijos y eso es lo que quiero".



Incluso sin decir nombres, mandó un mensaje el cual se especula fue para Kim Kardashian y sus familiares directo,s quienes aparentemente le han puesto obstáculos para pasar tiempo con los niños.

"“Pueden plantar historias sobre la persona con la que estoy saliendo, lo que sea que quieran hacer. Pueden bloquear tratos. Pueden hacer todo ese tipo de cosas. Pero te lo diré directamente: No juegues conmigo. No juegues con mis hijos. Y no hay seguridad que se interponga entre mis hijos y yo, y no me vas a ignorar. No vas a hacer esta narrativa sobre mí".

Mencionó que existe una segunda parte del video sexual de Kim

El ex candito a presidente de los Estados Unidos, aseguró que existe un segundo video sexual sobre Kim Kardashian y Ray J, material que le dio fama, además añadió que él fue el responsable de que no se haya filtrado.

"Fui a buscar la computadora portátil de Ray J yo mismo esa noche. Conocí a este hombre en el aeropuerto, luego me subí a un avión, regresé y se lo entregué a las 8 am de la mañana. Kim lloró cuando lo vio, porque sintió que la estaban usando como una mercancía y se dio cuenta de cuántas personas no la amaban".



De acuerdo al portal Page Six, un portavoz de la famosa emitió un comunicado afirmando que Kim tiene una firme creencia de que no existe una segunda cinta sexual, desmintiendo así las declaraciones de Kanye sobre la reacción de Kim.