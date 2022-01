Kanye West aseguró que no expondrá sus problemas maritales como lo han hecho otros famosos

El magnate del hip-hop y la moda de 44 años dijo en una nueva entrevista que no seguirá los pasos de Will Smith y Jada al compartir demasiados detalles de su separación y los problemas maritales con Kardashian. (Aparentemente, West se refería a Will y Jada Pinkett Smith, quienes ventilaron sus problemas de relación en su propio programa de entrevistas en línea, ‘Red Table Talk’).