Julián Gil presume parecido con su hijo Matías, ¿se resignó a verlo solo en fotos?

Video Julián Gil mostró la primera 'foto' de su nieto y presumió que es tan guapo como él

Julián Gil compartió que ha tenido la oportunidad de ver a su hijo Matías a través de las fotos que sus fans le envían cuando Marjorie de Sousa lo presume en redes sociales.

Julián Gil presume parecido con su hijo Matías

En un reciente encuentro con la prensa, el actor de 53 años expresó que el menor de 7 años se parece a él.

Cada vez que ve imágenes de Matías en redes, siente alegría al ver que "está creciendo bien y es un buen niño".

Aunque no está resignado a verlo solo a través de una pantalla, ha logrado mitigar el sentimiento de impotencia que antes le provocaba verlo solo en publicaciones

Julián Gil presume parecido con su hijo Matías. Imagen Mezcalent, Marjorie de Sousa/Instagram



"Antes tenía sentimientos más de impotencia, pero el tiempo de alguna manera cura heridas y ahora lo que me da es alegría", dijo en la entrevista publicada por Berenice Ortiz el 21 de marzo en YouTube.

El actor de la telenovela El Maleficio expresó que lamentablemente no mantiene comunicación alguna con Marjorie de Sousa.

A pesar de que hace un año la actriz se mostró abierta a que Matías, el hijo de ambos, pudiera convivir con él, la situación no ha cambiado.

Julián Gil afirmó: “Ella les puede decir misa, ella tiene mi teléfono, lo que tiene que hacer es llamarme, es muy sencillo”.

Aunque confía en que llegará el momento en que Matías lo busque cuando sea mayor, lamenta que el tiempo siga pasando y que su hijo pierda la oportunidad de estar con su padre.

“Me imagino que no lo dejan y él está chiquito, pero cuando tenga una edad y pueda tomar decisiones, claro que me va a buscar”, resaltó.

Julián también expresó su pesar por la falta de convivencia de Matías con su familia paterna: “De este lado, él tiene una gran familia y todos lo esperamos con amor”.

Julián Gil revela que quiere más hijos

En cuanto a sus planes de boda con la periodista deportiva Valeria Marín, con quien se comprometió en 2022, Julián Gil compartió que están buscando tiempo entre sus apretadas agendas de trabajo.