Jennifer Lopez

¿Ben Affleck dejó sola a JLo el Día de las Madres en plena crisis matrimonial? Esto se sabe

Se ha dado a conocer un supuesto y revelador detalle de lo que habría ocurrido entre JLo y Ben Affleck el pasado Día de las Madres mientras se avivan las versiones de que alegadamente estarían "a punto de divorciarse".

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Nuevos detalles sobre la supuesta crisis matrimonial que estarían atravesando Ben Affleck y JLo salieron a la luz en las últimas horas luego de que el pasado 15 de mayo una fuente citada por la revista InTouch aseguró que la pareja presuntamente está "a punto de divorciarse".

Ahora se revela cómo habría pasado 'La Diva del Bronx' el pasado Día de las Madres en medio de esta alegada situación con el actor.

¿Qué pasó entre JLo y Ben Affleck en el Día de las Madres?

La revista People reportó que supuestamente Ben Affleck no habría estado con su esposa en esa fecha tan relevante, celebrada el pasado domingo 12 de mayo en Estados Unidos.

"No celebraron juntos el Día de la Madre", dijo al medio "una fuente cercana a López", según se publicó este 17 de mayo.

Esto debido a que presuntamente " la pareja continúa viviendo separada en medio de problemas matrimoniales".

People destacó que el actor y la cantante "han estado viviendo separados desde que López regresó a Los Ángeles desde la ciudad de Nueva York" en donde fue coanfitriona de la pasada Met Gala 2024 y en la que estuvo sin su esposo.

El medio no aclaró bajo cuáles circunstancias JLo habría pasado el Día de las Madres.

Ese día ella hizo dos publicaciones alusivas a la fecha. En una destacó la relación con sus hijos, Emme y Max (16 años).

"'Lulu' y Max, estoy aquí siempre para apoyarlos, animarlos, recordarles su grandeza, su bondad y su capacidad ilimitada. Ustedes pueden hacer cualquier cosa", escribió la artista, quien procreó a los chicos mientras estuvo casada con Marc Anthony, de 2004 a 2014.

Esta fue una de las dos publicaciones que hizo Jenifer López el pasado Dia de las Madres.
Imagen Jenifer López/Instagram


En el otro 'post' se enfocó más en su madre, Gudalupe Rodríguez, resaltando "los sacrificios" que hizo para darle a ella y a sus hermanas "la oportunidad y la fuerza" para "vivir" sus "sueños".

Ni JLo ni Ben Affleck, quienes están casados desde 2022, salieron de manera inmediata a confirmar o desmentir lo asegurado en People. Su matrimonio con el actor es el cuarto que ha tenido.

Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación
