Confirman que JLo y Ben Affleck ya no viven juntos: esto se sabe de su presunta crisis matrimonial

Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

Tras días de especulaciones, una fuente cercana a Jennifer López y Ben Affleck confirmó a People que están atravesando por una crisis de pareja y ya no viven juntos, pero ambos siguen residiendo en Los Ángeles.

De acuerdo con la fuente, el actor permanecerá en otra de sus propiedades mientras filma la película 'The Accountant 2' .

JLo y Ben Affleck reaparecieron juntos

Después de semanas de no ser captados juntos, la pareja reapareció en un evento escolar de sus hijos el 16 de mayo.

Según información de People, los actores llegaron por separado al lugar, pero ambos portaban su anillo de matrimonio. Al final del evento se fueron juntos en compañía de Emme, la melliza que la cantante tuvo con Marc Anthony.

JLo da 'like' a publicación sobre problemas de pareja

El medio Daily Mail reportó el 16 de mayo que Jennifer López dio 'like' a una publicación de Lenna Marsak, terapeuta de parejas.

En marzo, la 'coach' compartió una serie de frases sobre las relaciones de pareja que provocaron la reacción de la cantante.

La primera dice: "No puedes construir una relación sana con alguien que…". En la segunda afirma: "Carece de integridad y seguridad emocional". Puntualizó que "la confianza es la base de cualquier” romance.

Marsak señala en otra diapositiva que no es posible entablar una relación con quien "no respeta tu tiempo" y tampoco "responde las llamadas y mensajes en un plazo" decente. Así como también reprueba a las personas que "carecen de habilidades de comunicación afectiva" y se nieguen a hablar "a menos que sea en sus términos".

Jennifer López no comentó en la publicación, pero con su 'like' dejó claro que está de acuerdo con las frases de la especialista.