Max, hijo de JLo y Marc Anthony, ya tiene 16 años y es idéntico al salsero: fotos

Video ¿Por qué JLo no le dice hija? Emme Muñiz ya causa más revuelo que su mamá y Marc Anthony: su historia

Jennifer López no reparó para celebrar en grande que sus gemelos Emme y Max ya cumplieron 16 años, por lo que se los llevó en un viaje a Japón.

La cantante, de 54 años, compartió un vistazo de su estancia en el país asiático mediante un video en Instagram este 23 de febrero.

PUBLICIDAD

El clip comienza enfocando a Emme, quien confiesa que nunca había estado “tan emocionada”, esto luego de que su famosa mamá puntualizara que Max se encontraba muy entusiasmado por dicha escapada.

El montaje revela que los tres, y algunos amigos de los mellizos, realizaron diversas actividades, como cenar auténtico sushi japonés o participar en una tradicional ceremonia del té.

JLo celebró a sus hijos, Emme y Max. Imagen Jennifer López/Instagram

Pero lo que realmente sorprendió a los seguidores de López ante las imágenes, es el enorme parecido que Max tiene ya con su papá, Marc Anthony.

Así luce Max, hijo de JLo y Marc Anthony

En la recopilación publicada por Jennifer López, en diversas ocasiones aparece Max, quien suele aparecer públicamente mucho menos que su hermana Emme.

Gracias a las instantáneas, se puede corroborar que el chico comparte no sólo las facciones con el intérprete de ‘Valió la pena’, sino también la complexión delgada.

Max, hijo de JLo y Marc Anthony, en su viaje a Japón. Imagen Jennifer López/Instagram

“¡Max se ve exactamente como Marc Anthony, es un clon!”, “¡Son idénticos!” y “Max es un ‘mini-me’ de Marc”, es parte de lo que se lee al respecto en las interacciones del ‘post’.

Esta última afirmación fue confirmada por la estrella de ‘Selena’ hace algunos años, en entrevista para Latin Times: “Emme es como una ‘mini-me’ (y) Max es realmente como un mini Marc”.

“Pero ella es como supercentrada y sensible, tranquila, y él es como fuera de serie, mucha energía, superdivertido”, explicó, hablando de sus personalidades.

Max, hijo de JLo y Marc Anthony, se parece al salsero. Imagen Jennifer López/Instagram

Jennifer López y Marc Anthony dieron la bienvenida a sus pequeños el 22 de febrero de 2008, a cuatro años de haber iniciado su relación.

PUBLICIDAD

Después de que ellos se separaran, Max y Emme permanecieron bajo el cuidado de su madre, por lo que actualmente comparten hogar con su padrastro, Ben Affleck, y los hijos de este, Violet, Seraphina y Samuel, en Los Ángeles.

Hasta el momento, la expareja no ha aclarado cada cuánto tiempo el salsero ve personalmente a sus gemelos, toda vez que él radica en Miami con su esposa, Nadia Ferreira, y el bebé que tuvieron el año pasado.

Jennifer López celebró el cumpleaños 16 de su hijo Max. Imagen Jennifer López/Instagram

Lo que ‘La Diva del Bronx’ sí ha dejado claro es que sus mellizos “adoran” a Affleck, y que él les corresponde sin miramientos.