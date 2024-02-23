Jennifer Lopez

Max, hijo de JLo y Marc Anthony, ya tiene 16 años y es idéntico al salsero: fotos

Los mellizos que comparte la expareja cumplieron años este 22 de febrero. La cantante y actriz compartió, por tal motivo, una serie de fotografías que evidencian lo mucho que su retoño se parece al salsero: es un "mini Marc".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Por qué JLo no le dice hija? Emme Muñiz ya causa más revuelo que su mamá y Marc Anthony: su historia

Jennifer López no reparó para celebrar en grande que sus gemelos Emme y Max ya cumplieron 16 años, por lo que se los llevó en un viaje a Japón.

La cantante, de 54 años, compartió un vistazo de su estancia en el país asiático mediante un video en Instagram este 23 de febrero.

PUBLICIDAD

El clip comienza enfocando a Emme, quien confiesa que nunca había estado “tan emocionada”, esto luego de que su famosa mamá puntualizara que Max se encontraba muy entusiasmado por dicha escapada.

El montaje revela que los tres, y algunos amigos de los mellizos, realizaron diversas actividades, como cenar auténtico sushi japonés o participar en una tradicional ceremonia del té.

JLo celebró a sus hijos, Emme y Max.
JLo celebró a sus hijos, Emme y Max.
Imagen Jennifer López/Instagram

Pero lo que realmente sorprendió a los seguidores de López ante las imágenes, es el enorme parecido que Max tiene ya con su papá, Marc Anthony.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

Así luce Max, hijo de JLo y Marc Anthony

En la recopilación publicada por Jennifer López, en diversas ocasiones aparece Max, quien suele aparecer públicamente mucho menos que su hermana Emme.

Gracias a las instantáneas, se puede corroborar que el chico comparte no sólo las facciones con el intérprete de ‘Valió la pena’, sino también la complexión delgada.

Max, hijo de JLo y Marc Anthony, en su viaje a Japón.
Max, hijo de JLo y Marc Anthony, en su viaje a Japón.
Imagen Jennifer López/Instagram

“¡Max se ve exactamente como Marc Anthony, es un clon!”, “¡Son idénticos!” y “Max es un ‘mini-me’ de Marc”, es parte de lo que se lee al respecto en las interacciones del ‘post’.

Esta última afirmación fue confirmada por la estrella de ‘Selena’ hace algunos años, en entrevista para Latin Times: “Emme es como una ‘mini-me’ (y) Max es realmente como un mini Marc”.

“Pero ella es como supercentrada y sensible, tranquila, y él es como fuera de serie, mucha energía, superdivertido”, explicó, hablando de sus personalidades.

Max, hijo de JLo y Marc Anthony, se parece al salsero.
Max, hijo de JLo y Marc Anthony, se parece al salsero.
Imagen Jennifer López/Instagram

Jennifer López y Marc Anthony dieron la bienvenida a sus pequeños el 22 de febrero de 2008, a cuatro años de haber iniciado su relación.

PUBLICIDAD

Después de que ellos se separaran, Max y Emme permanecieron bajo el cuidado de su madre, por lo que actualmente comparten hogar con su padrastro, Ben Affleck, y los hijos de este, Violet, Seraphina y Samuel, en Los Ángeles.

Hasta el momento, la expareja no ha aclarado cada cuánto tiempo el salsero ve personalmente a sus gemelos, toda vez que él radica en Miami con su esposa, Nadia Ferreira, y el bebé que tuvieron el año pasado.

Jennifer López celebró el cumpleaños 16 de su hijo Max.
Jennifer López celebró el cumpleaños 16 de su hijo Max.
Imagen Jennifer López/Instagram

Lo que ‘La Diva del Bronx’ sí ha dejado claro es que sus mellizos “adoran” a Affleck, y que él les corresponde sin miramientos.

“(Es) una figura paterna maravillosa para ellos (Emme y Max)… Realmente acepta el desafío de lo que es y lo que significa, y lo aman, lo aprecian, y yo también”, declaró en una conversación con Hoda Kotb de ‘Today’ en mayo de 2023.

Relacionados:
Jennifer LopezMarc AnthonyPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD