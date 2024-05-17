JLo y Ben Affleck estarían tomando terapia para salvar su matrimonio: “Todo es una pelea”

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López y Ben Affleck estarían tomando terapia de pareja para arreglar los supuestos conflictos en su relación.

A semanas de cumplir dos años de casados, trascendió que presuntamente ellos están “a punto de divorciarse” y que, incluso, el actor ya no viviría en la misma casa que la cantante.

“Nunca dejarán de amarse el uno al otro, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado”, aseveró una fuente a In Touch, que lo reportó el 15 de mayo.

JLo y Ben Affleck estarían en “páginas diferentes”

Ahondando acerca de la supuesta separación de Jennifer López y Ben Affleck, una fuente reveló a Us Weekly que sí “están teniendo problemas en su matrimonio”.

“Comenzaron a tener dificultades hace unos meses cuando ‘Jen’ empezó a aumentar sus compromisos laborales y a prepararse para su ‘tour’”, indicó.

“(Ella) está muy concentrada en el trabajo”, agregó. “Están en dos páginas completamente diferentes la mayor parte del tiempo”.

La intérprete de ‘On the floor’ comenzará su gira ‘This is me… Live’ en Orlando, Florida, en junio, mientras que el galán de Hollywood actualmente graba la cinta ‘The Accountant 2’.

Esta situación se sumaría a un supuesto desacuerdo que López y Affleck tendrían en cuanto a cómo manejar la enorme atención que existe en su romance.

In Touch puntualiza que a la estrella de ‘Selena’ le agradaría, y hasta propiciaría, ser el centro de atención, pero que, contrario a ella, el también productor de cine rehúye al escrutinio público.

¿JLo y Ben Affleck en terapia de pareja?

Si bien las cosas estarían mal, alegadamente ‘Bennifer’, como se le llama al dúo, presuntamente todavía no van a rendirse.

Una segunda fuente afirmó que Us Weekly que ellos no planean romper aún. Un tercer informante señaló que están “trabajando” en su vínculo.

En concordancia, un allegado, que conoce a Ben Affleck “desde hace 10 años”, aseguró a In Touch que él y Jennifer López están viendo a un especialista.

“Él cree en la terapia, hasta cierto punto, y está dispuesto a participar con la mente abierta, aunque odia todo el proceso humillante”, compartió.

“Él nunca va a medir el éxito de este matrimonio por lo que sucede en el consultorio del terapeuta. También tiene una mayor tolerancia al conflicto, y a tener que luchar para salirse con la suya, que el hombre promedio”, añadió.

A decir de esta persona, “todo es una pelea” para el protagonista de ‘Gone Girl’, de 51 años, y ‘La Diva del Bronx’, de 54.

“Ahora que están reunidos, la batalla de egos entre Ben y Jennifer siempre estuvo a flor de piel y sólo queda eclipsada por la evidente pasión y respeto que sienten el uno por el otro”, continúa.

“Pero tiene que haber un camino más fácil y hay que preguntarse por qué quieren que su unión sea así en primer lugar”, reflexionó.

Un aspecto positivo de ambos sería que “si algo le molesta a cualquiera, no tienen miedo de mencionarlo, ponerlo sobre la mesa y hablarlo (o gritarlo)”.