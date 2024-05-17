JLo alimenta rumores de divorcio: da ‘like’ a publicación sobre ‘red flags’ en las relaciones

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López acaba de alimentar los rumores de que su matrimonio con Ben Affleck podría llegar a su fin próximamente, luego de casi dos años.

Aunque oficialmente la cantante y el actor no se han pronunciado acerca de la supuesta crisis que atraviesan, ella aparentemente dio una pista de que las cosas no estarían bien entre ellos.

JLo da ‘like’ a publicación sobre relaciones sanas

Este 16 de mayo, Daily Mail reportó que a Jennifer López le gustó un ‘post’ en Instagram en torno a ‘red flags’ en las relaciones amorosas.

La intérprete de éxitos como ‘On the floor’ le dio ‘like’ a una publicación en el perfil de la entrenadora de parejas Lenna Marsak.

La ‘coach’ incluso presumió ayer jueves que cuando ingresó a su cuenta en la aplicación se percató de la acción de la también actriz.

JLo le dio 'Like' a publicación sobre construir relaciones sanas. Imagen Lenna Marsak/Instagram y Getty Images

Marsak subió en marzo la serie de imágenes que agradaron a la artista. La primera dice: “No puedes construir una relación sana con alguien que…”.

En la segunda afirma: “Carece de integridad y seguridad emocional”. Con su explicación puntualizó que “la confianza es la base de cualquier” romance.

Con una tercera diapositiva la experta detalló que no se logra entablar un buen idilio con quien “no respeta tu tiempo” y tampoco “responde las llamadas y mensajes en un plazo” decente.

Lanna igualmente rechaza a la gente que “carece de habilidades de comunicación afectiva” y aplique la ‘ley del hielo’ o se niegue a hablar “a menos que sea en sus términos”.

Jennifer López aumentó los rumores de divorcio de Ben Affleck al dar 'like' a esta publicación.

¿Qué estaría pasando entre JLo y Ben Affleck?

El miércoles 15 de mayo, In Touch reveló que, según una fuente, Jennifer López y Ben Affleck están “a punto de divorciarse”.

“Nunca dejarán de amarse el uno al otro, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado”, aseveró.

Además, indicó que el actor ya no estaría viviendo en la mansión, ubicada en Beverly Hills, que compartía con la protagonista de ‘Selena’.

Al respecto, Page Six dio a conocer que el galán de Hollywood fue visto el 16 de mayo saliendo de una casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles.