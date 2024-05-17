JLo y Ben Affleck reaparecen juntos en medio de rumores de divorcio: él “no parecía feliz”

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López y Ben Affleck finalmente reaparecieron juntos públicamente, justo cuando se rumora que estarían cerca de llegar al divorcio.

Esta también es la primera vez que la pareja es vista tras 47 días, desde que el pasado 30 de marzo los captaron tomados de la mano por las calles de Nueva York.

JLo y Ben Affleck se reúnen por importante evento

Fue la tarde de este 16 de mayo cuando la cantante y el actor fueron fotografiados en Los Ángeles, mientras asistían a un evento escolar para apoyar a Fin, hija de Affleck, de acuerdo con Daily Mail.

En imágenes difundidas por el medio y redes sociales se aprecia a Jennifer López y su esposo platicando en un área de estacionamiento.

Ambos sostienen en las manos ramos de flores que, según el diario británico, habrían sido para la adolescente de 15 años, a quien el galán de Hollywood tuvo con Jennifer Garner.

Jennifer Lopez & Ben Affleck at his child Fin's school recital in LA 😍 pic.twitter.com/SwJxXq3Jp2 — Jennifer Lopez Updates (@lopez_updates) May 17, 2024

Un testigo del encuentro contó: “Ben no parecía feliz de ver a JLo cuando llegó al espectáculo de uno de sus hijos. Cuando la vio salir del coche, no se abrazaron ni besaron”.

People reporta que, a decir de un informante, la intérprete de ‘On the floor’ y el protagonista de ‘Armageddon’ “llegaron por separado” al lugar.

López estuvo acompañada de su melliza Emme, quien presumiblemente es muy amiga de Fin, y Affleck acudió con su pequeño ‘Sam’.

Ben Affleck y JLo se marcharon juntos

Después de la presentación, paparazzi lograron tomar instantáneas del momento en el que Affleck recogió a López y su joven retoño para irse del sitio.

Él estaba al volante de su camioneta negra, la que acercó a la acera para que ellas pudieran abordarla sin contratiempos.

Jennifer Lopez and Ben Affleck spotted together for the first time in more than a month as divorce rumors swirl. pic.twitter.com/OO71STQFMb — Page Six (@PageSix) May 17, 2024

“Jennifer parecía más apagada que de costumbre cuando saludó a Ben al subir al coche. Sin embargo, Emme estaba súper emocionada, saltando de alegría por la actuación de Fin”, dijo un espectador a In Touch.

Un confidente del sitio web aseguró al respecto de ‘Bennifer’: “Nada les habría impedido unirse por los niños. Todo el drama matrimonial pasa a un segundo plano. Están haciendo un frente unido”.

“Emme está súper unida a Fin, así que es natural que ‘Jen’, independientemente de lo que esté pasando con Ben, estuviera ahí”, añadió.