Jennifer Lopez JLo y Ben Affleck se habrían reunido antes de Navidad por una razón muy especial: ¿reconciliación? Los actores estuvieron en un espacio comercial este domingo 21 de diciembre. De acuerdo con los reportes, ellos tenían un motivo importante para verse pese a estar divorciados.



Jennifer López y Ben Affleck habrían tenido un motivo muy importante para reunirse sólo unos días antes de Navidad.

El domingo 21 de diciembre, los actores fueron captados por separado a las afueras del Brentwood Country Mart, en Los Ángeles.

El protagonista de ‘Armageddon’ estaba acompañado de su hijo menor, Samuel, al que comparte con su ex Jennifer Garner.

De acuerdo con Page Six, los tres adquirieron cosas en algunas tiendas de lujo y almorzaron en un mercado agrícola.

JLo y Ben Affleck se vieron por una razón especial

Este 23 de diciembre, People reporta la supuesta razón por la que, a pesar de estar divorciados, Jennifer López y Ben Affleck decidieron pasar el rato.

El medio da a conocer que “una fuente” les dijo que la cantante y el cineasta “quedaron y fueron de compras juntos” y que “parecían estar bien”.

Presuntamente, el dúo habría hecho eso por Samuel, quien ha quedado claro creó un vínculo con la intérprete de ‘On the floor’ mientras era su madrastra.

“La atención se centró principalmente en Sam. Él estaba emocionado y platicador”, aseguró el ‘insider’ anónimo a la revista.

“Jen hizo muchas preguntas y compró regalos para los hijos de Ben. Llegaron y se marcharon por separado”, agregó al respecto.

Previamente, el medio aseveró que ‘La Diva del Bronx’ y el productor mantienen una relación cordial pese a que su romance no funcionó.

Además, expusieron que sus respectivos retoños: Emme y Max por parte de ella, y Samuel, Fin y Violet, de él, “siguen siendo muy unidos”.

¿JLo y Ben Affleck quieren volver?

Jennifer López y Ben Affleck quedaron oficialmente divorciados el pasado febrero, a casi un año de su separación.

En octubre, se les vio interactuando amablemente en un evento, por primera vez desde su ruptura, por lo que surgieron las sospechas de que podrían regresar.