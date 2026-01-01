Hijo de JLo le preguntó "por qué no usa pantalones" en el escenario y ella dio esta contundente respuesta
Jennifer López generó una gran emoción entre sus seguidores al invitar al escenario a sus hijos, Emy y Max, en una aparición poco frecuente para dar la bienvenida al año nuevo.
Este evento tuvo lugar durante su concierto de Noche Vieja en su residencia de Las Vegas, donde los mellizos adolescentes que comparte con Marc Anthony la acompañaron para realizar la cuenta regresiva.
Durante la presentación, la cantante compartió una curiosa reacción que tuvo su hijo Max ante el vestuario que usa.
"Hace 10 años esos dos pequeños bebés que vieron en este escenario, que ahora tienen17 años, tenían 7 años, y despues del show se me acercó uno de ellos, Max, y dijo: 'Mami, ¿por qué no usas pantalones en el escenario'".
¿Qué respondió Jennifer López a su hijo Max?
Lopez compartió lo que pensó y respondió a su hijo ante el inesperado cuestionamiento.
"Pense: 'Dios mio, qué vida tan loca', y quieren saber qué respondi? Dije: "Porque soy una showgirl y me encanta bailar".
Jennifer López y Marc Anthony fueron pareja desde inicios de 2004 hasta julio de 2011. En febrero de 2008 nacieron Emme y Max. La pareja de cantantes se divorció en junio de 2014.