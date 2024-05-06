JLo en la Met Gala: los looks con los que ha impactado en la “noche más importante de la moda”

Video Celebridades latinas que han arrasado en la Met Gala con sus impactantes looks

Jennifer López regresará este 6 de mayo a la Met Gala, considerada por muchos como la “noche más importante de la moda”.

Este 2024, ella será, junto con Zendaya, Chris Hemsworth y Bad Bunny, copresidenta del evento, que se realizará, como ya es costumbre, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

PUBLICIDAD

Antes de ver el ‘look’ con el que ‘La Diva del Bronx’ buscará impactar hoy, a continuación te mostramos los que ha utilizado para las ediciones anteriores a las que asistió.

JLo debutó así en la Met Gala

En el año 2004, Jennifer López hizo su primera aparición en la Met Gala, cuyo tema era ““Dangerous Liaisons: Fashion and Furniture in the 18th Century”.

Ella utilizó un vestido negro de Dolce & Gabbana con encaje en la parte superior y una falda de capas. Para complementar, optó por un maquillaje en el que resaltaban sus labios rojos y el cabello recogido en una trenza.

JLo en la Met Gala 2004. Imagen Getty Images

JLo con un ‘look’ más suave

La intérprete de ‘On the floor’ asistió por segunda vez a la Met Gala en 2006. Su apariencia había evolucionado, comenzando con el color de su cabello: castaño claro.

Siguiendo el tema “AngloMania: Tradition and Transgression in British Fashion”, ella lució una apariencia más suave con un vestido rosa claro de un solo hombro de Versace. Llevó su melena suelta, unos grandes aretes, una pulsera y anillo plateados y su bolso.

JLo en la Met Gala 2006. Imagen Getty Images

Una “extravagante” JLo

Para 2007, la actriz llevó a la Met Gala un vestido metálico de la firma Marchesa, el cual tenía aplicaciones de pedrería debajo del busto y a la altura de los hombros. Además, portó joyería Lorraine Schwartz y un bolso Roger Vivier.

Su cabello lo peinaron inspirándose en el tema “Poiret: King of Fashion”, con rizos definidos y un broche. Según The Hollywood Reporter, este ‘look’ fue considerado en ese momento el “más extravagante” de Jennifer López.

JLo en la Met Gala 2007, con Marc Anthony. Imagen Getty Images

JLo luce sofisticada para la Met Gala

A la Met Gala del 2008, Jennifer López asistió portando un vestido de un solo hombro de Alberta Ferretti, en color azul grisáceo, con pliegues desde la altura del busto hasta las rodillas.

PUBLICIDAD

Para complementar su apariencia, ella lució una melena ondulada, al estilo más glamouroso para adaptarse al tema “Superheroes: Fashion and Fantasy”, y portó joyería y un bolso plateados.

JLo en la Met Gala 2008. Imagen Getty Images

JLo al estilo princesa

La protagonista de ‘Selena’ acudió dos años más tarde, en 2010, a la Met Gala, cuyo tema en esa ocasión era “American Woman: Fashioning a National Identity”.

Dejando atrás las siluetas ajustadas, Jennifer López lució como una princesa con un vestido ‘strapless’, de corsé con pedrería, la cual llegaba hasta la falda, de tul esponjada. Su cabello estaba recogido y los pendientes eran pequeños.

JLo en la Met Gala 2010. Imagen Getty Images

Met Gala 2011: Jlo cautiva en rosa

‘La Diva del Bronx’ fue una de las invitadas a la Met Gala 2011, por lo que optó por un vestido en color rosa magenta de Gucci, que en los hombros tenía flores.

En su interpretación del tema “Alexander McQueen: Savage Beauty”, ella lució un rostro con maquillaje natural, en el que destacaban sus labios y ojos. Como accesorios destacó su bolso ‘clutch’ con estampado de piel de cocodrilo.

JLo en la Met Gala 2011. Imagen Getty Images

Jennifer López en la tendencia dramática

Para la Met Gala 2013, cuyo tema era “Punk: Chaos to Couture”, JLo se fue al lado dramático. Su vestido de Michael Kors tenía transparencia, pero también “manchas” negras a todo lo largo.

Su cabello lo estilizaron con un recogido alto y ‘despeinado’. Entre tanto, su maquillaje se caracterizó por el ahumado negro en las sombras de sus ojos y labios ‘nude’.

JLo en la Met Gala 2013. Imagen Getty Images

2015: JLo resalta su figura

Cuando llegó el momento de rendir homenaje a “China: Through The Looking Glass”, en la Met Gala 2015, Jennifer López apareció en la alfombra roja con un rostro maquillado “al natural”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su vestido, Versace, acaparó todas las miradas gracias al dragón rojo que estaba formado con pedrería y que resaltaba su delgada figura. La cola de tul esponjada también llamó la atención.

JLo en la Met Gala 2015. Imagen Getty Images

JLo con un ‘look’ de ensueño

Para la Met Gala 2017 la temática fue “Rei Kawakubo/Comme des Garcons: Art Of The In-Between” y la estrella de ‘Enough’ utilizó un vestido azul cielo de Valentino. La capa que llevaba encima acababa en una larga cola.

Para complementar su ‘look’, ella optó por una ‘pony tail’ estilizada con semi ondulados. Además, zapatillas Giuseppe Zanotti y joyas de Harry Winston. Sus ojos fueron, una vez más, el centro de su maquillaje.

JLo en la Met Gala 2017. Imagen Getty Images

Jennifer López deslumbra con su cruz

JLo impactó con su vestido de Balmain para la Met Gala 2018, cuyo tema era “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”.

La pieza se alineó perfectamente al ‘dress code’ pues tenía una enorme cruz en el centro, una estructura de pedrería y una cola de plumas negra, bastante extensa. La abertura le permitió mostrar su pierna izquierda.

JLo en la Met Gala 2018. Imagen Getty Images

JLo: brillante de pies a cabeza

Jennifer López tomó el tema de la Met Gala 2019, “Camp: Notes on Fashion”, y lo hizo suyo con un vestido Versace plateado de lentejuelas, que tenía una abertura hasta el muslo.

Para deslumbrar más, ella ocultó su cabello usando una ‘peluca’ de la misma textura de la prenda. Su joyería, pulseras con figuras y un collar con un enorme diamante azulado, la ayudaron a destacar.

PUBLICIDAD

La estrella comentó a Vogue, a su paso en la ‘red carpet’, que para ella la temática encarnaba “lo que harías cuando nadie está viendo”.

JLo en la Met Gala 2019. Imagen Getty Images

Jennifer López en ‘mood’ oeste

Para una Met Gala atípica debido a la pandemia por covid-19, en el otoño de 2021, la cantante apareció con un ‘look’ de Ralph Lauren inspirado en el oeste, ajustado al tema “In America: A Lexicon of Fashion”.

El vestido tenía en escote ‘V’ profundo, así como una abertura en la pierna, y una cola que contenía plumas. Además, llevó un abrigo de piel sintética y un sombrero vaquero. Sus accesorios fueron un collar plateado, que combinaba con las zapatillas.

JLo en la Met Gala 2021. Imagen Getty Images

JLo presume su sofisticación

La Met Gala 2023 también contó con la presencia de Jennifer López, quien demostró su lado sofisticado con un vestido de Ralph Lauren.

En alineación al tema “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, la pieza se componía de un corpiño de terciopelo negro, al igual que la zona de la cintura, los guantes y la cola, y una falda de satín rosado.

Su cabello estaba recogido en un moño, pero destacó el tocado con tul que llevaba en la cabeza y que cubría parte de su rostro. Los pendientes plateados eran pequeños, pero llamativos.