Jennifer Lopez

JLo estaría segura de que va a “superar” la ‘crisis marital’ con Ben Affleck: él “se niega a ceder”

La cantante no habría perdido el optimismo acerca de sus supuestos problemas con el actor, por lo que estaría diciendo a todos a su alrededor que continuarán juntos, de acuerdo con reportes. Sin embargo, él galán de Hollywood pensaría muy distinto.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck continúan envueltos en rumores acerca de que estarían atravesando por una crisis en su matrimonio, a tan sólo semanas de cumplir su segundo aniversario de bodas.

Aunque la cantante ha guardado hermetismo sobre su actual situación con el actor, trasciende que ella supuestamente estaría clara en que los presuntos conflictos entre ellos se resolverán.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sería el galán de Hollywood quien alegadamente está listo para poner fin a su unión y seguir adelante con su camino.

JLo y Ben Affleck estarían en lados contrarios sobre su matrimonio

El 29 de mayo, In Touch reveló que la intérprete de ‘On the floor’ les habría aseverado a sus allegados que ella y el también productor de cine continuarán juntos.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

“Jennifer López sigue diciendo a todo el mundo que van a superar esto, pero la cosa pinta muy mal”, declaró una fuente.

No obstante, Ben Affeck aparentemente tiene la cabeza “despejada” y se encontraría pensando que el romance ya no va a funcionar.

“Él se niega a ceder, por lo que está bastante claro que el divorcio es inminente”, sentenció dicho informante no identificado.

Acerca de la primera reaparición pública que el dúo realizó, el 16 de mayo al asistir a un evento escolar con sus hijos, luego de que comenzaran las especulaciones, puntualizó:

“Aparecieron para acabar con los chismes y también para asegurarse de que los niños sepan que siguen siendo una prioridad”.

‘Bennifer’, como son conocidos, comparten a sus cinco hijos: Emme y Max, por parte de ella, y Violet, Fin (antes Seraphina) y Samuel, de él.

Ben Affleck se habría “desgastado” al lado de JLo

En su propio reporte, Us Weekly afirma que Jennifer López y Ben Affleck están ahora “en dos páginas completamente diferentes” cuando se trata de su idilio.

Un supuesto allegado a ellos detalló que “se están tomando algo de espacio para resolver si la relación es o no adecuada para ambos”.

Según este ‘insider’, la pareja empezó con problemas hace unos meses: “Ella había comenzado a intensificar sus compromisos laborales y a prepararse para su gira. Está muy concentrada en el trabajo”.

PUBLICIDAD

“Él no está de acuerdo con el estilo de vida de ‘Jen’”, agregó, y se sentiría “desgastado” por ser su cónyuge: “Ha hecho una revisión. La fase de luna de miel se acabó”.

Recientemente, el 20 de mayo, la estrella de ‘Selena’ confesó a AP News que ha “reducido” su agenda laboral en los últimos “algunos años” en un intento de “disminuir el ritmo y estar más en casa”.

Por sus demandantes carreras, López y Affleck a menudo se han estado trasladando a diferentes ciudades o países, lo que presuntamente “destacó la distancia emocional y física entre ellos”.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososSeparacionesCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD