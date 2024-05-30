JLo estaría segura de que va a “superar” la ‘crisis marital’ con Ben Affleck: él “se niega a ceder”

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck continúan envueltos en rumores acerca de que estarían atravesando por una crisis en su matrimonio, a tan sólo semanas de cumplir su segundo aniversario de bodas.

Aunque la cantante ha guardado hermetismo sobre su actual situación con el actor, trasciende que ella supuestamente estaría clara en que los presuntos conflictos entre ellos se resolverán.

Sin embargo, sería el galán de Hollywood quien alegadamente está listo para poner fin a su unión y seguir adelante con su camino.

JLo y Ben Affleck estarían en lados contrarios sobre su matrimonio

El 29 de mayo, In Touch reveló que la intérprete de ‘On the floor’ les habría aseverado a sus allegados que ella y el también productor de cine continuarán juntos.

“Jennifer López sigue diciendo a todo el mundo que van a superar esto, pero la cosa pinta muy mal”, declaró una fuente.

No obstante, Ben Affeck aparentemente tiene la cabeza “despejada” y se encontraría pensando que el romance ya no va a funcionar.

“Él se niega a ceder, por lo que está bastante claro que el divorcio es inminente”, sentenció dicho informante no identificado.

Acerca de la primera reaparición pública que el dúo realizó, el 16 de mayo al asistir a un evento escolar con sus hijos, luego de que comenzaran las especulaciones, puntualizó:

“Aparecieron para acabar con los chismes y también para asegurarse de que los niños sepan que siguen siendo una prioridad”.

‘Bennifer’, como son conocidos, comparten a sus cinco hijos: Emme y Max, por parte de ella, y Violet, Fin (antes Seraphina) y Samuel, de él.

Ben Affleck se habría “desgastado” al lado de JLo

En su propio reporte, Us Weekly afirma que Jennifer López y Ben Affleck están ahora “en dos páginas completamente diferentes” cuando se trata de su idilio.

Un supuesto allegado a ellos detalló que “se están tomando algo de espacio para resolver si la relación es o no adecuada para ambos”.

Según este ‘insider’, la pareja empezó con problemas hace unos meses: “Ella había comenzado a intensificar sus compromisos laborales y a prepararse para su gira. Está muy concentrada en el trabajo”.

“Él no está de acuerdo con el estilo de vida de ‘Jen’”, agregó, y se sentiría “desgastado” por ser su cónyuge: “Ha hecho una revisión. La fase de luna de miel se acabó”.

Recientemente, el 20 de mayo, la estrella de ‘Selena’ confesó a AP News que ha “reducido” su agenda laboral en los últimos “algunos años” en un intento de “disminuir el ritmo y estar más en casa”.