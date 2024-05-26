Jennifer Lopez

Ben Affleck siembra nuevas dudas sobre supuesto divorcio de JLo tras ser captado así por los paparazzi

Ben Affleck fue visto por primera vez tras los cuestionamientos que JLo enfrentó en México sobre su supuesta crisis matrimonial. El actor fue captado en Los Ángeles y surgen nuevas dudas sobre su vida en pareja con 'La Diva del Bronx'.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Sergio Humberto Navarro 's profile picture
Por:Sergio Humberto Navarro
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Ben Affleck fue captado al llegar al set de la película que está filmando actualmente, 'The Accountant 2', y avivó de nueva cuenta los rumores de una supuesta separación y divorcio de JLo.

Ben Affleck es visto por primera vez tras polémica pregunta a JLo

PUBLICIDAD

El actor fue fotografiado por los paparazzi el pasado jueves 23 de mayo, un día después de que JLo fuera cuestionada en México de manera frontal sobre si eran "reales" los rumores de un supuesto divorcio entre ellos.

"Tú sabes más que eso", respondió la cantante visiblemente incómoda en una conferencia que dio ante medios en la Ciudad de México en medio de la promoción que hizo para su reciente película 'Atlas'.

Horas después, su marido fue fotografiado sin portar el anillo de bodas cuando llegó al set de filmación en Los Ángeles, de acuerdo con el material difundido por la agencia The Grosby Group.

Ben Affleck fue captado así y sin el anillo de bodas un día después de que JLo enfrentó en México cuestionamientos sobre su supuesto divorcio.
Ben Affleck fue captado así y sin el anillo de bodas un día después de que JLo enfrentó en México cuestionamientos sobre su supuesto divorcio.
Imagen The Grosby Group

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos


En las fotos, en las que no se le ve el rostro, el artista porta un saco oscuro y una camisa azul debajo. La lente de los fotógrafos pudo captar que no llevaba puesta la argolla matrimonial.

No queda claro si el actor ya estaba caracterizado y vestido para alguna escena.

De acuerdo con la agencia The Grosby Group, las fotos corresponden al 23 de mayo cuando Ben Affleck llegó al set de filmación de la película 'The Accountant 2'.
De acuerdo con la agencia The Grosby Group, las fotos corresponden al 23 de mayo cuando Ben Affleck llegó al set de filmación de la película 'The Accountant 2'.
Imagen The Grosby Group


El pasado 15 de mayo, una fuente citada por la revista InTouch aseguró que Ben Affleck y 'La Diva del Bronx' supuestamente están "a punto de divorciarse".

Desde que surgieron los rumores, Affleck ha sido visto con y sin el anillo de bodas en varias ocasiones, sembrando aún mayores dudas sobre lo que podría estar sucediendo con la también actriz, con quien se casó en julio de 2022.

Por ejemplo, apareció portándolo el pasado 21 de mayo cuando salió a cenar solo al restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica.

Ben Affleck ha sido visto con y sin el anillo de bodas en semanas recientes. En esta imagen, captada el pasado 21 de mayo cuando ya circulaban rumores de una supuesta separación de JLo, sí lo traía puesto.
Ben Affleck ha sido visto con y sin el anillo de bodas en semanas recientes. En esta imagen, captada el pasado 21 de mayo cuando ya circulaban rumores de una supuesta separación de JLo, sí lo traía puesto.
Imagen The Grosby Group


El actor parecía disfrutar de esa noche con una aparente actitud relajada, sin embargo, JLo no apareció junto a él.

Según una fuente cercana a la pareja citada por People el pasado 17 de mayo, ellos supuestamente ya no viven juntos, pero siguen residiendo en Los Ángeles.

Video Compañero actor de JLo sale en defensa de ella en plena conferencia ante pregunta sobre Ben Affleck
Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososProblemas de ParejaRelaciones de ParejaSeparacionesFamososPolémicas de famososDivorcioCelebridadesHollywoodActores HollywoodJennifer López

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD