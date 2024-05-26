Ben Affleck siembra nuevas dudas sobre supuesto divorcio de JLo tras ser captado así por los paparazzi
Ben Affleck fue visto por primera vez tras los cuestionamientos que JLo enfrentó en México sobre su supuesta crisis matrimonial. El actor fue captado en Los Ángeles y surgen nuevas dudas sobre su vida en pareja con 'La Diva del Bronx'.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ben Affleck fue captado al llegar al set de la película que está filmando actualmente, 'The Accountant 2', y avivó de nueva cuenta los rumores de una supuesta separación y divorcio de JLo.
Ben Affleck es visto por primera vez tras polémica pregunta a JLo
El actor fue fotografiado por los paparazzi el pasado jueves 23 de mayo, un día después de que JLo fuera cuestionada en México de manera frontal sobre si eran "reales" los rumores de un supuesto divorcio entre ellos.
"Tú sabes más que eso", respondió la cantante visiblemente incómoda en una conferencia que dio ante medios en la Ciudad de México en medio de la promoción que hizo para su reciente película 'Atlas'.
Horas después, su marido fue fotografiado sin portar el anillo de bodas cuando llegó al set de filmación en Los Ángeles, de acuerdo con el material difundido por la agencia The Grosby Group.
En las fotos, en las que no se le ve el rostro, el artista porta un saco oscuro y una camisa azul debajo. La lente de los fotógrafos pudo captar que no llevaba puesta la argolla matrimonial.
No queda claro si el actor ya estaba caracterizado y vestido para alguna escena.
El pasado 15 de mayo, una fuente citada por la revista InTouch aseguró que Ben Affleck y 'La Diva del Bronx' supuestamente están "a punto de divorciarse".
Desde que surgieron los rumores, Affleck ha sido visto con y sin el anillo de bodas en varias ocasiones, sembrando aún mayores dudas sobre lo que podría estar sucediendo con la también actriz, con quien se casó en julio de 2022.
Por ejemplo, apareció portándolo el pasado 21 de mayo cuando salió a cenar solo al restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica.
El actor parecía disfrutar de esa noche con una aparente actitud relajada, sin embargo, JLo no apareció junto a él.
Según una fuente cercana a la pareja citada por People el pasado 17 de mayo, ellos supuestamente ya no viven juntos, pero siguen residiendo en Los Ángeles.