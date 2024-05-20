JLo se estaría alistando para afrontar “crisis” por su divorcio: Ben “ya no usa su anillo de bodas”

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López estaría alistándose para enfrentar ser el centro de atención si se llega a concretar el fin de su matrimonio con Ben Affleck.

Presuntamente, la cantante y el actor están atravesando fuertes problemas, a menos de dos años de haberse jurado amor eterno ante el altar, y ya hasta vivirían separados.

¿JLo se alista para “navegar” su divorcio de Ben Affleck?

En medio de las especulaciones, In Touch reveló que la intérprete de ‘Get right’ está “contratando relaciones públicas de crisis para ayudar a navegar” la separación de Ben Affleck.

“Una demanda de divorcio es inminente”, aseveró una fuente al medio, el primero en reportar la supuesta situación entre la pareja.

Un informante comentó que “se espera” que Laura Wasser “se encargue” de la disolución del enlace, que legalmente ocurrió en julio de 2022.

“(Ella) fue la abogada que medió en el divorcio de Ben con Jennifer Garner, y representó a JLo en su divorcio con Marc Anthony. Así que hay historias por ambas partes”, afirmó.

Ben Affleck “ya no lleva” su anillo de casado

Entre tanto, un tercer confidente aseguró que el protagonista de ‘Gone girl’, de 52 años, “ya no lleva su anillo de bodas”.

El 18 de mayo, Daily Mail dio a conocer que el también director de cine fue visto, por segunda ocasión, sin la argolla que representa su unión con Jennifer López.

Él manejaba su lujoso BMW mientras salía de la casa en la que presuntamente ahora reside, en Brentwood, California, y en su dedo anular izquierdo aparentemente no portaba la alianza.

Sin embargo, horas más tarde de ese mismo día cuando regresó a la propiedad, Affleck ya usaba nuevamente la sortija.

Ben Affleck fue captado usando su anillo de casado horas después de haber sido visto sin llevarlo. Imagen /x17/The Grosby Group

JLo y Ben Affleck han vivido separados “varias semanas”

De acuerdo con el diario británico, Ben Affleck se aloja actualmente en un inmueble que alquila por 100 mil dólares al mes.

Un allegado puntualizó que eso no sería reciente pues supuestamente el galán de Hollywood se mudó del hogar que compartía con Jennifer López “hace varias semanas”.

‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, reaparecieron juntos públicamente, tras 47 días sin hacerlo, el 16 de mayo.

Aunque arribaron cada uno por su lado, según People, ellos acudieron a un evento escolar de Fin, la hija de Affleck, y conversaron en el estacionamiento antes de ingresar al recinto.