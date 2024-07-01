JLo se habría reunido con Ben Affleck tras su viaje en solitario: él vuelve a usar su anillo de casado

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López y Ben Affleck aparentemente se reencontraron luego de que ella regresara de su viaje por Europa, en el que él no la acompañó.

La intérprete de ‘On the floor’ visitó hace unos días algunos destinos de Italia, como el pueblo de Positano, y posteriormente se trasladó a París, Francia, para estar en la Semana de la Moda.

La escapada de la cantante se dio en medio de las crecientes especulaciones de que el final de su matrimonio con el actor es “inminente”.

Entre tanto, el galán permaneció en Los Ángeles, donde lo captaron sin portar su anillo de casado mientras salía a comer con su hija Violet, a quien procreó con Jennifer Garner.

¿JLo fue en busca de Ben Affleck?

El pasado 26 de junio, Jennifer López fue vista nuevamente en la ciudad conocida como ‘La cuna del cine’, donde reside al igual que Ben Affleck.

De acuerdo con Daily Mail, la protagonista de ‘Selena’ fue fotografiada dirigiéndose a las oficinas de su aún esposo.

En imágenes publicadas por el medio, ella aparece al interior de una camioneta, sentada en el lugar del copiloto, y con un semblante serio.

Por su parte, The Grosby Group difundió instantáneas en las que, afirman, ‘La Diva del Bronx’ se esconde detrás de su guarura para ingresar a las instalaciones del despacho.

La agencia puntualizó que presuntamente ella estaba ahí para reunirse con el director de ‘Argo’, con quien celebró su boda en julio de 2022.

Presuntamente JLo llegó así a la oficina de Ben Affleck. Imagen The Grosby Group

Igualmente, ellos retrataron a Affleck llegando al lugar, aunque no detallaron si lo hizo antes o después que la superestrella de la música.

Él sí portaba la argolla que representa su unión con López, y su rostro igualmente reflejaba una expresión cabizbaja.

Ben Affleck fue captado usando su anillo de matrimonio. Imagen The Grosby Group

‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, no hicieron un avistamiento juntos, por lo que se desconoce en qué ánimo estaban el uno con el otro.

Amigo de Ben Affleck temería que él recayera en el alcohol ante supuestos problemas con JLo

Este jueves, el mencionado diario británico dio a conocer que Matt Damon, mejor amigo de Ben Affleck, estaría “desesperado por evitar que él recaiga” en el alcoholismo debido a sus conflictos con Jennifer López.

Una fuente indicó que el histrión advirtió a su socio, años atrás, acerca de retomar su romance con la artista a casi dos décadas distanciados.

“Matt estaba ahí para ayudar a Ben a recuperarse luego de su primera separación y sintió que volvería a ocurrir”, externó el informante.

“Cuando las cosas empezaron a desmoronarse (con López), él le dijo a Affleck que apoya cualquier decisión que tome, pero quiere que intervenga y se concentre en su trabajo”, agregó.