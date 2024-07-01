Jennifer Lopez

JLo se habría reunido con Ben Affleck tras su viaje en solitario: él vuelve a usar su anillo de casado

La cantante regresó a Los Ángeles, donde aparentemente se reencontró con su esposo, aunque no en la intimidad de su hogar. Los rumores de que se divorciarán siguen creciendo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López y Ben Affleck aparentemente se reencontraron luego de que ella regresara de su viaje por Europa, en el que él no la acompañó.

La intérprete de ‘On the floor’ visitó hace unos días algunos destinos de Italia, como el pueblo de Positano, y posteriormente se trasladó a París, Francia, para estar en la Semana de la Moda.

PUBLICIDAD

La escapada de la cantante se dio en medio de las crecientes especulaciones de que el final de su matrimonio con el actor es “inminente”.

Entre tanto, el galán permaneció en Los Ángeles, donde lo captaron sin portar su anillo de casado mientras salía a comer con su hija Violet, a quien procreó con Jennifer Garner.

¿JLo fue en busca de Ben Affleck?

El pasado 26 de junio, Jennifer López fue vista nuevamente en la ciudad conocida como ‘La cuna del cine’, donde reside al igual que Ben Affleck.

De acuerdo con Daily Mail, la protagonista de ‘Selena’ fue fotografiada dirigiéndose a las oficinas de su aún esposo.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón
2 mins

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón

Univision Famosos
JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel
2 mins

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente

Univision Famosos
JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos

En imágenes publicadas por el medio, ella aparece al interior de una camioneta, sentada en el lugar del copiloto, y con un semblante serio.

Por su parte, The Grosby Group difundió instantáneas en las que, afirman, ‘La Diva del Bronx’ se esconde detrás de su guarura para ingresar a las instalaciones del despacho.

La agencia puntualizó que presuntamente ella estaba ahí para reunirse con el director de ‘Argo’, con quien celebró su boda en julio de 2022.

Presuntamente JLo llegó así a la oficina de Ben Affleck.
Presuntamente JLo llegó así a la oficina de Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group

Igualmente, ellos retrataron a Affleck llegando al lugar, aunque no detallaron si lo hizo antes o después que la superestrella de la música.

Él sí portaba la argolla que representa su unión con López, y su rostro igualmente reflejaba una expresión cabizbaja.

Ben Affleck fue captado usando su anillo de matrimonio.
Ben Affleck fue captado usando su anillo de matrimonio.
Imagen The Grosby Group

‘Bennifer’, como se le conoce al dúo, no hicieron un avistamiento juntos, por lo que se desconoce en qué ánimo estaban el uno con el otro.

Amigo de Ben Affleck temería que él recayera en el alcohol ante supuestos problemas con JLo

Este jueves, el mencionado diario británico dio a conocer que Matt Damon, mejor amigo de Ben Affleck, estaría “desesperado por evitar que él recaiga” en el alcoholismo debido a sus conflictos con Jennifer López.

PUBLICIDAD

Una fuente indicó que el histrión advirtió a su socio, años atrás, acerca de retomar su romance con la artista a casi dos décadas distanciados.

“Matt estaba ahí para ayudar a Ben a recuperarse luego de su primera separación y sintió que volvería a ocurrir”, externó el informante.

“Cuando las cosas empezaron a desmoronarse (con López), él le dijo a Affleck que apoya cualquier decisión que tome, pero quiere que intervenga y se concentre en su trabajo”, agregó.

Presuntamente, Damon “no dejó” a su apegado colega “volver a tomar la botella” y “ha estado encima de él para asegurarse” de que no lo haga.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososDivorcioCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX