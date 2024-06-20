Jennifer Lopez

JLo se va de viaje y deja a Ben Affleck ante su presunto “divorcio inminente”: esto hizo él

La cantante decidió emprender un viaje sin la compañía de su famoso marido, esto justo cuando aumentan los rumores de que se separarán definitivamente. La pareja hasta el momento no ha desmentido las especulaciones.

Por:Dayana Alvino
Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Jennifer López puso tierra de distancia entre ella y su aún esposo, Ben Affleck, en medio de los rumores de un “divorcio inminente”.

Esto sucede a días de que Daily Mail reportara que supuestamente la cantante estaba lista para rendirse en sus intentos por salvar su relación con el actor.

“‘Jenny’ ha tenido suficiente y realmente lo ha intentado, pero no puede hacer más, no está mejorando, está peor”, dijo un “amigo” de la cantante al medio el 14 de junio.

JLo viaja sin Ben Affleck a Italia

Mientras las especulaciones de separación aumentan, Jennifer López decidió viajar esta semana sin Ben Affleck a Italia.

TMZ difundió el miércoles 19 fotografías y videos que muestran a la también actriz en un hotel en Positano, un pueblo junto a un acantilado en la costa de Amafi, al sur del país.

Ahí, ella y un par de amigos se dirigieron hacia el mar, donde abordaron un bote, en el cual disfrutaron tomando el sol.

La intérprete de ‘On the floor’ dejó al descubierto su estilizada figura usando un top amarillo, pantalones cortos y una camisa a juego.

Por su parte, Page Six dio a conocer que al mismo tiempo el protagonista de ‘Armageddon’ estaba en Los Ángeles, California.

Él fue captado conduciendo en motocicleta por las avenidas en compañía de su hijo menor, Samuel, de 12 años.

Ben Affleck paseó en motocicleta con su hijo Samuel el mismo día que JLo se divirtió con sus amigos en Italia.
Ben Affleck paseó en motocicleta con su hijo Samuel el mismo día que JLo se divirtió con sus amigos en Italia.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group

JLo y Ben Affleck estarían “discutiendo el divorcio”

Según un informe paralelo de Us Weekly, presuntamente Jennifer López y Ben Affleck no habrían podido arreglar sus conflictos.

“No consiguen ponerse de acuerdo (y) han estado hablando del divorcio como una opción”, reveló una fuente.

Aparentemente, a la vez que la pareja trabaja para descubrir qué les depara el futuro, la estrella de ‘Selena’ intenta avanzar a nivel personal y profesional.

“Ha sido muy duro para ella y está tratando de averiguar cuál será su próximo acto”, señaló un segundo informante.

Esa persona detalló que seguir el ritmo de “ser J.Lo” ha pasado factura a la artista y a sus seres queridos, incluido su marido.

Sin embargo, un tercer ‘insider’ insistió en que ‘La Diva del Bronx’ “lleva meses intentando que funcione y está presionando para solucionar las cosas”.

Previamente, People reveló que sus supuestos problemas se deberían a que ella quiere compartir con el mundo los pormenores de su romance, pero él anhela mantener la privacidad.

“Ben odia toda la atención y le incomoda mucho. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, expuso un allegado el 31 de mayo. “No hay duda de que sus diversos estilos chocan”.

