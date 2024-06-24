Ben Affleck se quita el anillo de casado mientras JLo viaja sola: ella no estaría deprimida sin él

Video ¿JLo y Ben Affleck “a punto de divorciarse”? Las recientes señales de lo que estaría pasando

Ben Affleck se quitó el anillo de casado mientras su aún esposa, Jennifer López, continúa disfrutando de su viaje sin él.

La semana pasada, la intérprete de ‘On the floor’ se trasladó hasta Positano, un pueblo al lado de un acantilado en la costa de Amafi, al sur de Italia, reveló TMZ.

Luego de unos días disfrutando de paseos en yate por el mar que rodea dicho destino turístico, ella se desplazó a París, Francia, este domingo 23 de junio.

Entre tanto, el actor se quedó en Los Ángeles, California, donde ha sido captado reuniéndose con sus hijos, Samuel y Violet, a quienes procreó con su exesposa Jennifer Garner.

Ben Affleck se quita el anillo de casado

Si bien ni Jennifer López ni Ben Affleck han manifestado el motivo por el que no se ‘escaparon’ juntos, él apareció públicamente sin su argolla de matrimonio.

El sábado 22 de junio, el también director de cine se reunió con Violet para comer en el restaurante Tasty Noodle House.

Fiel a su estilo, él usó jeans, T-shirt blanca, camisa a cuadros y zapatos deportivos para esta salida especial con su primogénita.

Lo que destacó es que en su dedo anular izquierdo no llevaba su sortija, hecho que no trató de ocultar como en ocasiones anteriores.

Ben Affleck disfrutó de una salida con su hija Violet. Él no llevaba su anillo de casado con JLo. Imagen The Grosby Group

El protagonista de ‘Gone girl’ no brindó declaraciones a los paparazzi que lo fotografiaban y se retiró del lugar a bordo de un automóvil de lujo conducido por su joven retoño.

Desde que comenzaron los rumores de divorcio, Affleck ha sido captado utilizando de manera intermitente la joya que representa su unión legal y eclesiástica con López.

La pareja contrajo nupcias ante la ley en julio de 2022. Un mes después, reafirmaron sus votos ante amigos y familiares en Riceboro, Georgia.

Jennifer López feliz de “tener un respiro”

Al respecto de este distanciamiento físico que Jennifer López puso con Ben Affleck, una fuente afirmó que era algo que ella necesitaba.

“A ‘Jen’ le encantan las vacaciones en Europa durante el verano. Ha sido agradable para ella experimentar un cambio de ritmo y tener un poco de respiro”, señaló el informante a Entertainment Tonight este 24 de junio.

“Se la ha estado pasando en grande con sus amigas. Les encanta ir a cenas divertidas, trasnochar, tumbarse al sol, arreglarse, bailar e ir de compras”, agregó.

JLo durante su viaje a Italia. Imagen The Grosby Group