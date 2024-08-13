¿Ya se arrepintieron? JLo y Ben Affleck otra vez habrían estado juntos y ella “estaba ansiosa”

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López presuntamente se reunió con su aún esposo, Ben Affleck, luego de haber pasado gran parte del verano lejos de él.

La cantante se trasladó a inicios de julio hacia los Hamptons, donde inclusive celebró con sus seres queridos su cumpleaños, mientras que el actor se quedó en Los Ángeles.

Días atrás, ella finalmente regresó a California y aunque, hasta el momento, no ha sido captada junto al cineasta, aparentemente ya se reencontró con él.

JLo habría visitado a Ben Affleck

De acuerdo con People, Jennifer López habría visitado a Ben Affleck en la que actualmente es su residencia durante el fin de semana.

Una fuente le aseveró al medio que ella supuestamente pasó por la propiedad de alquiler de su marido, en Brentwood, el domingo 11 de agosto, y que “él estaba ahí”.

Más temprano ese mismo día, se reporta, la intérprete de ‘On the floor’ presuntamente acompañó al hijo menor del protagonista de ‘Armageddon’, Samuel, al centro comercial.

El informante señaló que ella alegadamente “estaba ansiosa” por verse con los retoños del galán hollywoodense, que suman a Violet y Fin.

“El hecho de que no esté con Ben no significa que no le importen sus niños. Ella siempre se preocupó por ellos”, dijo.

“El año pasado, ella pasó meses buscando la casa perfecta para su familia ensamblada”, añadió refiriéndose a la mansión en Beverly Hills, la cual pusieron a la venta tras presuntamente entrar en crisis.

“Ahora, cuando está de vuelta en Los Ángeles, quiere pasar tiempo de calidad con ellos antes de que se reanuden las clases y Violet se vaya a la universidad”, especificó.

JLo y Ben Affleck harían su vida “por separado”

Un segundo ‘insider’ confirmó a la revista, previamente, que Jennifer López y Ben Affleck no se habían visto “en semanas”.

“Están siguiendo su vida por separado. Ella está tratando de encontrar un nuevo hogar para empezar de cero”, puntualizó.

En cuanto al intérprete de Batman, un allegado afirmó que “está bien” y que “prospera cuando está ocupado, y ha estado trabajando sin parar”.

“Tampoco ha sido el verano más fácil para él. Simplemente está tratando de mantenerse concentrado y hacer que cada día sea lo mejor posible”, explicó.