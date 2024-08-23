Jennifer Lopez

JLo habría revelado la causa de su divorcio de Ben Affleck y hecho esta tajante petición

La cantante presuntamente citó el motivo por el que su matrimonio con el actor no puede continuar. De acuerdo con los reportes, ella interpuso la demanda de separación el 20 de agosto, tras aparentemente llevar meses en problemas con el galán de Hollywood.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo habría revelado la fecha de su separación de Ben Affleck: esta fue su última aparición juntos

Jennifer López presuntamente reveló la causa por la que se terminó su matrimonio con Ben Affleck, a menos de dos años de haberse casado en Las Vegas.

De acuerdo con TMZ, la cantante presentó los papeles para separarse legalmente del actor el pasado 20 de agosto, en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

En el sitio web se especificó que, en dichos escritos, ella afirmó que la fecha exacta en que ocurrió la ruptura fue el 26 de abril.

Las estrellas de Hollywood se dieron el ‘Sí, acepto’ en una escapada a la ‘Ciudad del pecado’ el 16 de julio de 2022, tras tres meses comprometidos.

¿Por qué se divorcian JLo y Ben Affleck?

Este 23 de agosto, Page Six ofreció más detalles del contenido en los documentos, pues aseveran tuvieron acceso a ellos.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

Supuestamente, en sus páginas, Jennifer López declara que el motivo de su divorcio con Ben Affleck son las “diferencias irreconciliables”.

Ella no explicó más, pero una fuente aseguró a People en mayo que los conflictos entre el dúo se debían a que tienen distinta manera de pensar sobre ser el foco de atención.

Por un lado, ella “necesita esa expresión”, pero su aún marido “simplemente no se siente cómodo” con eso, lo que “causa tensión en la relación”.

“Él es más introspectivo y reservado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fanáticos y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la convivencia diaria”, indicó el informante.

El propio cineasta habló al respecto previamente, durante su aparición en el documental de la actriz, ‘The Greatest Love Story Never Told’, lanzado en febrero.

“Cuando volvimos a estar juntos le dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es un romance en las redes sociales’”, contó.

“Entonces, me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como si te fueras a casar con un capitán de barco y comentaras: ‘Bueno, no me gusta el agua’”, admitió.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ‘Bennifer’, como se le conoce al par, no ha confirmado ninguno de los reportes que abordan su presunta crisis.

JLo se querría quitar el apellido de Ben Affleck

A decir de Page Six, además de interponer ante las autoridades la disolución de su sociedad conyugal con Ben Affleck, ‘La Diva del Bronx’ también pidió que el apellido de él se eliminara de su nombre.

Luego de su boda, ella cambió legalmente el Jennifer Lynn López por Jennifer Lynn Affleck, en lo que posteriormente, en entrevista con Vogue, llamó un acto “romántico” y “tradicional”.

“Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que sea un inconveniente”, sentenció, aclarando que la gente la seguiría conociendo por su apelativo de siempre.

En el acta, la superestrella de la música igualmente precisó que ni ella ni el director de ‘Argo’ desean recibir una manutención por parte del otro.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckDivorcioCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD