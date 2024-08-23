JLo habría revelado la causa de su divorcio de Ben Affleck y hecho esta tajante petición

Video JLo habría revelado la fecha de su separación de Ben Affleck: esta fue su última aparición juntos

Jennifer López presuntamente reveló la causa por la que se terminó su matrimonio con Ben Affleck, a menos de dos años de haberse casado en Las Vegas.

De acuerdo con TMZ, la cantante presentó los papeles para separarse legalmente del actor el pasado 20 de agosto, en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

En el sitio web se especificó que, en dichos escritos, ella afirmó que la fecha exacta en que ocurrió la ruptura fue el 26 de abril.

Las estrellas de Hollywood se dieron el ‘Sí, acepto’ en una escapada a la ‘Ciudad del pecado’ el 16 de julio de 2022, tras tres meses comprometidos.

¿Por qué se divorcian JLo y Ben Affleck?

Este 23 de agosto, Page Six ofreció más detalles del contenido en los documentos, pues aseveran tuvieron acceso a ellos.

Supuestamente, en sus páginas, Jennifer López declara que el motivo de su divorcio con Ben Affleck son las “diferencias irreconciliables”.

Ella no explicó más, pero una fuente aseguró a People en mayo que los conflictos entre el dúo se debían a que tienen distinta manera de pensar sobre ser el foco de atención.

Por un lado, ella “necesita esa expresión”, pero su aún marido “simplemente no se siente cómodo” con eso, lo que “causa tensión en la relación”.

“Él es más introspectivo y reservado. A ella le gusta abrir su corazón a sus fanáticos y al mundo. Esto los hace considerablemente diferentes, y ha sido difícil en la convivencia diaria”, indicó el informante.

El propio cineasta habló al respecto previamente, durante su aparición en el documental de la actriz, ‘The Greatest Love Story Never Told’, lanzado en febrero.

“Cuando volvimos a estar juntos le dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es un romance en las redes sociales’”, contó.

“Entonces, me di cuenta de que no es justo pedirlo. Es como si te fueras a casar con un capitán de barco y comentaras: ‘Bueno, no me gusta el agua’”, admitió.

Hasta el momento, ‘Bennifer’, como se le conoce al par, no ha confirmado ninguno de los reportes que abordan su presunta crisis.

JLo se querría quitar el apellido de Ben Affleck

A decir de Page Six, además de interponer ante las autoridades la disolución de su sociedad conyugal con Ben Affleck, ‘La Diva del Bronx’ también pidió que el apellido de él se eliminara de su nombre.

Luego de su boda, ella cambió legalmente el Jennifer Lynn López por Jennifer Lynn Affleck, en lo que posteriormente, en entrevista con Vogue, llamó un acto “romántico” y “tradicional”.

“Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que sea un inconveniente”, sentenció, aclarando que la gente la seguiría conociendo por su apelativo de siempre.