JLo estaría “aliviada” tras solicitar el divorcio de Ben Affleck: “Ha sido casi una tortura”

Video ¿Ben Affleck tiene “videos” comprometedores de JLo y Diddy? Lo que se sabe sobre su separación

Jennifer López aparentemente se quitó ‘un peso de encima’ tras solicitar el divorcio de Ben Affleck, luego de sus presuntos problemas durante meses.

TMZ dio a conocer que la cantante interpuso los papeles para la separación legal el 20 de agosto, justo el día en el que se cumplieron dos años desde su boda tradicional con el actor.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un informante de Page Six, ella eligió comenzar los trámites en esa significativa fecha para mostrarle al mundo que “es una mujer que se defiende a su manera”.

JLo se sentiría “aliviada” al pedir el divorcio de Ben Affleck

Este 26 de agosto, People reportó que una “fuente cercana” a Jennifer López les aseguró que ella está “lo mejor que puede” a días de pedir la disolución de su enlace con Ben Affleck.

“Ha sido increíblemente difícil para ella que él haya decidido distanciarse de su matrimonio y seguir adelante con su vida, dejándola atrás”, dijo el allegado.

“Ella no quería el divorcio. Quería resolver las cosas. Ellos se aman. Jennifer no es de las que se dan por vencidas. Ha sido casi una tortura tener que esperar”, agregó.

A decir de esta persona, después de comenzar con el proceso ante las autoridades correspondientes, la intérprete de ‘On the floor’ “parece aliviada”.

“Su familia y amigos coinciden en que fue la elección correcta. Está rodeada de mucho amor y apoyo. Estará bien. Es fuerte y siempre sale adelante”, concluyó el ‘insider’.

Hasta el momento, el dúo no ha confirmado ni desmentido su alegada crisis o que su relación haya acabado por completo.

¿Ben Affleck tiene nueva pareja?

La noticia de la presunta calma que estaría atravesando Jennifer López llega posterior a que saliera a la luz que supuestamente Ben Affleck ha estado saliendo con Kick Kennedy.

Page Six indicó, citando a una fuente, que el protagonista de ‘Armageddon’ y la hija de Robert F. Kennedy Jr. habían sido vistos juntos en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel.

PUBLICIDAD

La naturaleza de su vínculo no es clara, detalló el sitio web, pero ella declinó hablar acerca de eso cuando se lo solicitaron.