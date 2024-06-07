Jennifer Lopez

JLo estaría luchando para salvar su matrimonio con Ben Affleck por una romántica razón

La cantante tendría un profundo motivante para permanecer al lado del actor. Según ha trascendido, la pareja estaría pasando un mal momento, tanto que presuntamente podrían llegar al divorcio.

Por:Dayana Alvino
Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López estaría tratando de salvar su rumorado disfuncional matrimonio con Ben Affleck por una romántica razón.

Desde el pasado 15 de mayo, ellos se encuentran en medio de especulaciones de que estarían “a punto de divorciarse”. Ambos han guardado silencio al respecto.

Sin embargo, un reporte de People afirmó que uno de sus supuestos problemas se debería a que mientras ella quiere compartir con el mundo los detalles de su vida en pareja, él anhela la privacidad.

“Ben odia toda la atención y le incomoda mucho. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, dijo una fuente el 31 de mayo. “No hay duda de que sus diversos estilos chocan”.

¿Por qué JLo estaría peleando para seguir con Ben Affleck?

Además de informar de las presuntas razones de los conflictos que ellos tendrían, Daily Mail dio a conocer que Jennifer López se encontraría haciendo “esfuerzos adicionales” para vincularse con Affleck.

Relacionado con ello, este 6 de junio In Touch desveló el supuesto fundamento por el que ella continúa peleando para que rescatar su unión con el histrión.

“Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que sólo está tolerando este malestar hasta que él se dé cuenta de lo mismo”, declaró un informante.

La multifacética artista aparentemente está segura de que todo se solucionará: “Se dedica a sus asuntos habituales con la actitud de que se trata sólo de un contratiempo temporal”.

Hace una semana, ella sorprendió a sus fanáticos al anunciar la cancelación de su gira ‘This Is Me… Live’ y les ofreció disculpas.

“Se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos”, explicó la empresa Live Nation acerca del por qué de su decisión.

Aunque Page Six puntualizó, citando ‘insiders’, que López claudicó al ‘tour’ “debido al momento delicado en su vida personal”, no abordó si eso tendría que ver con Ben.

JLo ama a Ben Affleck

Sin importar los altibajos que su vínculo con el director de cine estaría presentando, Jennifer López igualmente no renunciaría a él simplemente por los sentimientos que le profesa.

“Uno de los motivos por el que ella aún lleva su anillo de bodas es que no ha renunciado a su matrimonio. Ama a Ben Affleck y quiere que su enlace conyugal funcione”, sentenció un allegado.

En fechas recientes, ambos han sido captados tanto usando, como no, las argollas con las que dieron el ‘Sí, acepto’ en el altar, en julio de 2022.

