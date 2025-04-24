JLo y Ben Affleck tendrían desacuerdo millonario tras su divorcio y "grandes problemas": esto pasa

Video Ben Affleck revela por qué se separó de JLo, ¿qué piensa de ella ahora?

Jennifer López estaría en desacuerdo con su exesposo, Ben Affleck, a meses de haber concluido oficialmente su matrimonio en febrero.

La alegada desavenencia sería por la excepcional mansión que fue su hogar y que, tras su separación, pusieron a la venta.

PUBLICIDAD

¿JLo y Ben Affleck enfrentados?

De acuerdo con TMZ, Jennifer López y Ben Affleck “están teniendo grandes problemas” para que la enorme residencia, ubicada en Beverly Hills, se venda.

“Fuentes con conocimiento” dijeron al medio que el actor “está muy motivado” para que alguien finalmente la adquiera “y quiere bajar el precio”, pero la cantante “se muestra evasiva”.

La nueva mansión de JLo y Ben Affleck. Imagen Backgrid/The Grosby Group

El portal detalla que la casa está actualmente en el mercado por 68 millones de dólares y que “desde el comienzo del año, no ha habido ningún interés serio en ella”.

Por su parte, “varios agentes inmobiliarios” les puntualizaron que esa cifra “es demasiada alta”, por lo que la expareja “debería” bajarla “al menos un 15 %” si quieren concretar el negocio.

Aparentemente, quienes tienen los medios para comprar edificaciones así de costosas “están buscando oportunidades inmobiliarias en este momento”; sin embargo, a esa suma, la vivienda estaría “lejos de ser una ganga”.

Entre los factores que les juegan en contra a los actores, a decir de los informantes, está el aumento de los montos del seguro.

Según el portal, ‘Bennifer’, como se les conoce, adquirieron el domicilio en mayo de 2023 por 60.8 millones de dólares.

Además, ellos gastaron una cantidad adicional por la “elevada” comisión al corredor, los impuestos y una remodelación.

La propiedad, nombrada ‘Crestview Manor’, incluye una morada principal con 12 habitaciones, 24 baños, así como una cancha de pickleball cubierta, gimnasio, ring de boxeo, alberca ‘infinita’ y jardín.

Affleck, López y los adolescentes de esta, Max y Emme, se mudaron ahí en junio de 2023, poco antes de que el dúo cumpliera su primer año de casados.

PUBLICIDAD

Ben Affleck afirma que “adora” a JLo

Recientemente, el 16 de abril, Ben Affleck se refirió a Jennifer López y a sus mellizos, a quienes calificó como “increíbles”.

“Para que conste, ella es espectacular, maravillosa con mis hijos y [tienes] una genial relación continúa con ellos”, declaró a Entertainment Tonight.