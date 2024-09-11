Jennifer Lopez

Revelan lo que JLo habría hablado con el mejor amigo de Ben Affleck mientras se tomaban de la mano

La cantante y Matt Damon se encontraron recientemente durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. En una fiesta posterior, ambos fueron captados platicando cercanamente.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López y el mejor amigo de Ben Affleck, Matt Damon, tuvieron un cercano encuentro en el Festival Internacional de Cine de Toronto el pasado 6 de septiembre.

Luego de la proyección de la película ‘Unstoppable’, que ella protagoniza y él produjo, asistieron a una fiesta en el EPOCH Bar & Kitchen Terrace de The Ritz-Carlton.

Mientras permanecían sentados en la esquina de un sillón, ambos sostuvieron una plática e inclusive se tomaron de la mano.

Un informante aseveró a People que ellos tuvieron una “conversación larga y profunda” por un lapso de más de 20 minutos.

JLo conversó con Matt Damon, mejor amigo de Ben Affleck.
Imagen Getty Images y The Grosby Group

¿De qué hablaron JLo y Matt Damon?

A días de que ocurriera la reunión entre Jennifer López y Matt Damon, una fuente reveló a Daily Mail que él supuestamente no estuvo cómodo.

A decir del ‘insider’, el productor “evitó cualquier intento” de la cantante por hablar de Ben Affleck” durante el estreno.

“El momento en el que lo hizo fue inoportuno, porque ella sabía que apartarlo en el evento para que charlaran iba a tener repercusión y a hacerse viral”, explicó.

JLo y Matt Damon durante su encuentro.
Imagen MSN/The Grosby Group

De acuerdo con el confidente del diario, aunque el gesto de agarrarse era “un bonito detalle”, “él no estaba interesado en conocer nada”.

“Le dijo que se alegraba de que estuviera bien y que le agradecía su participación en la cinta, pero dejó claro que no estaba ahí para platicar de Ben en lo absoluto”, contó.

Según TMZ, López solicitó el divorcio del actor el 20 de agosto en un tribunal de Los Ángeles, esto después de atravesar conflictos por meses.

Page Six reportó que en los documentos legales, a los que afirman tuvieron acceso, ella citó “diferencias irreconciliables” como el motivo de la separación.

Ben Affleck sentiría “celos” de Matt Damon

Si bien, la amistad de Damon y Affleck es sólida desde su infancia, alegadamente este último le tendría un poco de envidia.

“Ben está especialmente vulnerable y se siente humillado tras su fallido matrimonio con Jennifer López”, aseguró una fuente a Daily Mail.

“Rompió a llorar y le dijo a Matt que está celoso de él y de su estilo de vida, que tiene todo lo que quiere: un matrimonio feliz de casi 20 años y unos hijos que viven con él”, agregó.

Presuntamente, la estrella de ‘Armageddon’ admitió “que ha elegido el camino equivocado” muchas veces y que ha visto a su socio seguir el “correcto una y otra vez”.

