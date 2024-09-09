JLo se toma de la mano con el mejor amigo de Ben Affleck en medio de su divorcio del actor

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López aparentemente está recibiendo apoyo del mejor amigo de Ben Affleck, Matt Damon, en medio de su divorcio.

A poco más de dos semanas desde que, según TMZ, solicitó la disolución de su matrimonio, la actriz viajó a Canadá para el estreno de la película ‘Unstoppable’.

Dicha cinta es protagonizada por López y fue producida por Damon y Affleck, quien, aparentemente, no planea asistir a los eventos en los que se promocionará.

JLo comparte una plática “profunda” con Matt Damon

El 6 de septiembre, Jennifer López y Matt Damon asistieron al Festival Internacional de Cine de Toronto, en el que se proyectó el filme por primera vez.

De acuerdo con People, los actores acudieron a una fiesta posterior en el EPOCH Bar & Kitchen Terrace de The Ritz-Carlton.

Ahí, aún con gente a su alrededor, ellos sostuvieron una charla, mientras permanecían sentados en la esquina de un sillón y tomados de la mano.

Jennifer Lopez holds Matt Damon’s hand as they have a serious conversation at Toronto Film Festival 👀 pic.twitter.com/4UKjJypHAR — JLo Updates (@lopez_updates) September 8, 2024

El medio reporta que un testigo les relató que el dúo tuvo “una conversación larga y profunda” durante más de 20 minutos.

A decir de la fuente, la intérprete de ‘On the floor’ estaba con la esposa de Damon, Luciana, cuando él se les unió, y fue entonces cuando empezaron a hablar.

Su interacción no habría sido seria del todo, pues también se rieron en algunos instantes, explicó el informante al respecto.

Para la importante ocasión, López optó por utilizar un vestido metálico plateado diseñado por la australiana Tamara Ralph, que tenía aberturas laterales y maxi lazos de terciopelo negro.

Por su parte, el aliado y socio comercial de Ben Affleck portó un traje gris, el cual combinó con una camisa en tono oscuro.

¿Matt Damon no quería que Ben Affleck regresara con JLo?

En junio, después de que In Touch revelara que Jennifer López y Ben Affleck se dirigían a la separación, Daily Mail dio a conocer el apoyo que Matt Damon le estaba dando a su incondicional.

El diario puntualizó que la estrella de ‘The Martian’ le aconsejó a su colega que “se concentre en su trabajo” para no perder de vista sus objetivos profesionales.

“Matt intentó advertirle a Ben cuando volvió con Jennifer que esto podría pasar”, dijo un ‘insider’ acerca de la situación.

“Damon estaba ahí para ayudar a Affleck a recomponerse luego de su primer rompimiento y sintió que esto ocurriría de nuevo”, agregó la persona.