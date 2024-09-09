Jennifer Lopez

JLo se toma de la mano con el mejor amigo de Ben Affleck en medio de su divorcio del actor

La cantante aparentemente recibió el apoyo del incondicional de su aún marido, Matt Damon, con quien se reunió en Canadá hace unos días. El actor, según reportes, habría hecho una advertencia a Ben Affleck antes de que retomara su relación con JLo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Jennifer López aparentemente está recibiendo apoyo del mejor amigo de Ben Affleck, Matt Damon, en medio de su divorcio.

A poco más de dos semanas desde que, según TMZ, solicitó la disolución de su matrimonio, la actriz viajó a Canadá para el estreno de la película ‘Unstoppable’.

PUBLICIDAD

Dicha cinta es protagonizada por López y fue producida por Damon y Affleck, quien, aparentemente, no planea asistir a los eventos en los que se promocionará.

JLo comparte una plática “profunda” con Matt Damon

El 6 de septiembre, Jennifer López y Matt Damon asistieron al Festival Internacional de Cine de Toronto, en el que se proyectó el filme por primera vez.

De acuerdo con People, los actores acudieron a una fiesta posterior en el EPOCH Bar & Kitchen Terrace de The Ritz-Carlton.

Más sobre Jennifer Lopez

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos

Ahí, aún con gente a su alrededor, ellos sostuvieron una charla, mientras permanecían sentados en la esquina de un sillón y tomados de la mano.

El medio reporta que un testigo les relató que el dúo tuvo “una conversación larga y profunda” durante más de 20 minutos.

A decir de la fuente, la intérprete de ‘On the floor’ estaba con la esposa de Damon, Luciana, cuando él se les unió, y fue entonces cuando empezaron a hablar.

Su interacción no habría sido seria del todo, pues también se rieron en algunos instantes, explicó el informante al respecto.

Para la importante ocasión, López optó por utilizar un vestido metálico plateado diseñado por la australiana Tamara Ralph, que tenía aberturas laterales y maxi lazos de terciopelo negro.

Por su parte, el aliado y socio comercial de Ben Affleck portó un traje gris, el cual combinó con una camisa en tono oscuro.

¿Matt Damon no quería que Ben Affleck regresara con JLo?

En junio, después de que In Touch revelara que Jennifer López y Ben Affleck se dirigían a la separación, Daily Mail dio a conocer el apoyo que Matt Damon le estaba dando a su incondicional.

PUBLICIDAD

El diario puntualizó que la estrella de ‘The Martian’ le aconsejó a su colega que “se concentre en su trabajo” para no perder de vista sus objetivos profesionales.

“Matt intentó advertirle a Ben cuando volvió con Jennifer que esto podría pasar”, dijo un ‘insider’ acerca de la situación.

“Damon estaba ahí para ayudar a Affleck a recomponerse luego de su primer rompimiento y sintió que esto ocurriría de nuevo”, agregó la persona.

Presuntamente, el cineasta no había permitido que el protagonista de ‘Armageddon’ “volviera a beber y ha estado presionando para asegurarse que así sea”.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckMatt DamonParejas de famososDivorcioCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD